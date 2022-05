İYİ Partili Kazım Yücel: “Çiftçiler sessiz çığlık atıyor”

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe mahallesini ziyaret etti. Çiftçilerin taleplerini dinleyen Yücel, mazot ve fatura fiyatlarından dolayı çiftçilerin ekim yapamadığını ifade etti. Yücel: “Biz bunu yaklaşık bir buçuk yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Ak Parti, İYİ Parti ve bütün partilerin içerisinde olduğu verilen önergenin kabulüyle, kırsal alan belirlemesi çerçevesinde bir yasa geçti. Akabinde, bir ay sonrasında hem Kayseri Büyükşehir Belediyesinde hem Kocasinan’da, belediyelerde ve ilçelerde dile getirdik. Tarım can çekişiyor, bir sıkıntı var burada hayvancılık bitiyor dedik. Sizin seçimle ilgili almış olduğunuz büyükşehir seçim yasasını TBMM bakmış ki yanlış bir yöntem, burada yaşayan vatandaşların arsa ve fatura fiyatlarından mustarip olduğunu görüp bununla ilgili bir yasayı geçirmişler. Bizde Büyükşehir Belediyesinde Memduh Bey’e, Kocasinan’da Ahmet Bey’e vefaten ifade ettik. Fakat geçen yılda aynı şeyi ifade etmemize rağmen hala bugün çiftçimiz tarlasını ekmekte şüphe içerisinde. Aldığı gübreyle sulama ve tohumuyla ürünü sattığında zararda olduğunu görüyor. Bugün bu tarlaların halini ben Ak Parti’nin bizleri idare eden, belediye başkanlarına şunu söylemek istiyorum, sadece kararlarınız sizi ilgilendirmiyor, bakın sessiz bir çığlık var burada. İnsanlar artık sizinle yüz göz olmak istemiyorlar size sistemde etmek istemiyorlar. Ama tarlalarını ekmemekle hayvanlarını kesime göndermekle aslında size sessiz bir çığlıkla biz bu yapmayacağız diyorlar. Sizin seçim yasanızı TBMM belirlemiş oyları yine Büyükşehre kullansınlar demiş, en azından araçları, altyapı hizmetlerini belediye götürmek zorunda demiş.” dedi.

Birçok köy halkının şehre göç ettiğini vurgulayan Yücel, “Bugün 4 yüze, 400 bin nüfus olan şehrinde 1985 Kayseri’sinden artık 2 yüz bin, kırsalda 1 milyon 2 yüz bin şehir merkezinde nüfusumuz var. Bunlarla ilgili tedbirleri siz almadınız biz size hatırlatıyoruz. Eğer bu köylerden göç böylesine hızla devam edecek olur ise bu sene yurtdışından ithal ettiğiniz et ve tarım ürünleri önümüzdeki yıl iki katına çıkacak. Bu yılın içerisinde vatandaş tarlasını sürüyor, ekecek tereddüdünü yaşıyor veya sulayamayacağını bize ifade ediyor. Bu vatandaşların sessiz çığlıklarının ben sesi olup size söylüyorum sayın başkanlar. Siz çıkan bu yasayı acilen hayata geçirmek s-zorundasınız. Siz geçirmezseniz sizin bu kararlarınız yüzünden sadece sizler değil bizlerde aç kalacağız bizlerde ithal etmek zorunda kalacağız. Bunu bir kez daha bugün tekrar ediyoruz, bir buçuk yıldır söylediğimiz konunun bugün bir tekrarını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EKİM YAPSAK SÜTÜ 1 LİRAYA, EKMEĞİ 50 KURUŞA ALIRIZ’

Tarımla geçimini sağlayan çiftçi Hasan Çoban, çiftlik işini oğluna devrettiğinden bahsederek; “oğlum şimdi 7 yüz bin lira para alıyor bu işten. Ancak masrafı çıktıktan sonra zarar ediyor. Mazot önceden 10 lira ile gidip geliyordum şimdi 50 lira oldu. Bundan dolayı tarım yapamıyorum, motorun deposunu 2 bin lirayla dolduramıyorum. Tarlaya gidip on dönüm sürüyorum geliyorum bitiyor. Ondan ne çıkacakta ne kar edeceğim. Gübrenin fiyatı almış başını gitmiş, su ve elektrik fiyatları belli. Ahırda mal var, günlük 10 ton su içiyor su parasının altından kalkamıyoruz. Biz mağduruz, büyüklerimizin bir çare bulmasını bekliyoruz” dedi.

Çiftçi Rafet Köroğlu ise, “Türkiye'miz için şu an her şey güzel gidiyor sanılıyor ama aslında öyle değil. Her şey traktörün, çiftçinin elinde. Bugün 1 litre sütü 45-50 liraya alıyoruz. Ekmeğe 2,5 lira veriyoruz. Hepsi çiftçinin elinde olan bir şey, aslında milletvekillerimiz bu işlerden anlasa bizi görse bu sıkıntılar yaşanmaz. Herkes aç, Türkiye'deki boş araziyi değerlendirsek, ekim yapsak sütü 1 liraya, ekmeği 50 kuruşa alırız” ifadelerini kullandı.

'GELECEK GÖRMEDİĞİM İÇİN HAYVANCILIĞI BIRAKACAĞIM’

Besicilik işiyle uğraşan İcabi Yeşilyurt ise, yaptığı işte gelecek görmediğini vurgulayarak, “Tarlaların boş olmasının zararını gelecek sene göreceğiz. Kayseri’de buğday eken kesim %10’a düşmüştür. Biz bayramda samanı 2 bin liraya alacağız. Hayvancılığı bitirmek için her şey yapılıyor, su ve mazot fiyatları ortada. Ben zaten ineklerimi kestirmiştim. Şu anda da hayvancılık yapmayı düşünmüyorum. Köy halkının ve Türkiye’nin kalkınması, çiftçinin desteklenmesine bağlı. Ama maalesef şu an yem ve saman fiyatlarından dolayı daha kötü duruma gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah iyi yerlere geliriz ama ben artık pek geleceğini görmediğim için ben hayvancılığı bırakacağım” dedi.