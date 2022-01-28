İYİ Partili Ataş: “Cumhur ittifakı eridikçe de inatlaşıyor”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, KBGC mikronlarına Türkiye ve Kayseri’deki gündemi ve ekonomiyi değerlendirdi. Ataş, 2018 yılından beri Türkiye’de ki en önemli sorunun ekonomi, işsizlik ve genç işsizlik olduğunun altını çizdi. Kayseri’deki sorunun daha derin olduğunu geçim sıkıntısının ve işsizliğin kriz haline geldiğini ifade eden Ataş, "Kayseri’deki sorunun daha derin olduğunu geçim sıkıntısının ve işsizliğin kriz haline geldiğini ifade ederek, “sıkıntılı bir süreç “Bu güne geldiğimizde insanların açlık sorunu baş göstermeye başladı. Bu gün ki yaşadığımız kriz bu günün eseri değil. 2018 ağustos ayında patlayan krizin üzerine gelen pandemiyle beraber hükümetin yanlış kararlarıyla bu güne kadar geldik. Bu gün artık bu durum iyice derinleşti. Şuan da ki tek sorunumuz ekonomi, geçim sıkıntısı ve işsizlik. Sahada olduğumuz her yerde kendi şahsım özelinde söylemem gerekirse sadece Kayseri’nin nabzını tutmuyoruz. Ben bunları birçok yerde yayınlamıyorum ama mecliste de hep dile getiren belki de Kayserili tek milletvekilliyim. İki yıl içerisinde Genel Başkanımız ile beraber 50’nin üzerinde il gezdim. Gittiğimiz yerlerde ki sorunun aynısı Kayseri’de de var. Kayseri’de ki sorun daha da derin. Her gittiğimiz yerde bu gün geçim sıkıntısı var. Bu gün baktığımız zaman 1 yıl içerisinde yüzde yüzün altında zamlanmayan hiçbir ürün yok. Yılbaşından bu yana akaryakıta, enerjiye, doğal gaza, elektriğe gelen zamları üst üste koyduğumuz zaman insanlar markete gidemez hale gelmiş durumda. Diğer taraftan sanayici enerji sıkıntısından dolayı kaç gündür iş yerlerini çalıştıramıyor. Kayseri’de gördüğümüz en büyük sıkıntı geçim sıkıntısı, işsizlik ve ekonomik dar boğaz. Şubat ve mart aylarında da daha kötü olacağına inanıyoruz inşallah öyle olmaz ama inşallah biz yanılırız. Bu krize hükümette bir çözüm üretemiyor. Sadece gündemi değiştirmek amacıyla çeşitli olayları ortaya atarak vatandaşı oyalamakla meşgul. Yaptıkları bir çözüm yok sadece çözüm üretirken ürettiklerini söyleyerek yeni sorunlar yaratmaktan başkada bir yere gitmiyor” diye konuştu.



‘SEÇİME GİDİLİP GÜVEN TAZELENMESİ GEREKİYOR ‘

Milletvekili Ataş, son olarak yaşanılan doğal afetlerde dahi hükümetin çözüm üretemediğinin altını çizerek insanların tekrar güven duyması erken seçim çağrısında bulundu.

Ataş, Konuyla ilgili konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemiz 1 haftadır büyük bir kar yağışı altında kaldı. Şimdi sadece buna bakarak ben bir değerlendirme yapmam. Bu gün kar yağışı, bundan birkaç ay önce olan seller, ondan önce olan yangınlar yani üst üste gelen felaketlerde bile artık hükümet müdahile edemez hale geldi ve devletin kurumları çöktü. Devletin kurumları arasındaki iş birliği kayboldu. Bakanlar, sayın cumhurbaşkanımızın talimatı ile demeden ağzını açamıyor. Böyle bir ortamda da bu hükümetin ve sistemin içerisinde çözüm bulması mümkün görünmüyor. O yüzden bunların bir an önce ortadan kalkması ve ülkenin nefes alması, insanların yeniden güven duyması gerekiyor. Yatırımcıların güvenlerinin yerine gelmesi için bir an önce seçime gidilip güven tazelenmesi gerekiyor. Maalesef ki şunu da görüyoruz, Cumhur ittifakı gittikçe eriyor, eridikçe de inatlaşıyor.”

