İYİ Parti Yerel yönetimler istişare toplantısı yapıldı

Daha sonra İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare toplantısı düzenlendi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çevre illerin İl Başkanları, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkan Yardımcıları ve Belediye meclis üyelerinin katılımlarıyla esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Esnaf ziyaretinden sonra İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının devamı basına kapalı olarak yapıldı.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır sosyoekonomik sorunlar üzerinde bazı değerlendirmeler yapmak isteğini söyleyen Ergun, “Siyasi, ekonomik ve sosyal olarak neredeyse bütün rakamları teyit ettiği gibi maalesef ülkemiz her alanda son 30, 40 yılın en zor dönemini yaşamaktadır. Söz konusu zorlulukları yaşamamızın temel nedeni bellidir. Bu dönemi en ağır şekilde geçiriyor olmamızın nedeni kamu yönetiminde yaşadığımız sistemsel bir yöntem krizidir. Buna hem AK Partili Cumhurbaşkanının kendisi hem de bu sistemi icra edenlerin bizzat kendileri sebep olmuştur” ifadelerini kullandı.



‘TOPLUMSAL YAPI 2 FARKLI SOSYOLOJİYE BÖLÜNMÜŞ’

Toplumsal yapının 2 farklı sosyolojiye bölündüğünü belirten Ergun, “Bugün Türkiye’de toplumsal yapı 2 farklı sosyolojiye bölünmüş durumdadır. Toplumsal sosyoloji AK Parti oligarşisi ve halk olarak 2’ye bölünmüş durumdadır. Yani bir tarafta her geçen güm fakirleşen hukuk ve kamu kaynaklarının kullanımında dezavantajlı konuma gelen, sürekli olarak gelecek endişesi taşıyan geniş halk kitleleri. Diğer tarafta ise kamu kaynaklarını orantısızı bir şekilde kullanan ve sömüren oligarşik bir kesim ortaya çıkmıştır. Bu 2 toplumsal yapı görünürde aynı yasalara tabii olsalar da uygulamada durum tamamen farklıdır. İyi Parti olarak temel hedefimiz Türkiye’yi kriz üstü kriz yaratan bu sistemden bir an önce kurtarmak ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturmaktır” şeklinde konuştu.

‘BUGÜN TARIM BAKANIMIZ KAYSERİ’DE, NE GETİRDİ KAYSERİ’YE’

Kayseri’ye verilen hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Ataş, “Bugün Tarım Bakanımız Kayseri’de, ne getirdi Kayseri’ye? Son zamanlarda gördüğüm kadarıyla her hafta bir bakan Kayseri’yi ziyaret ediyor ama sadece ziyaret edilip gidiliyor. Kayseri’ye verilen hiçbir şey yok. Türkiye’ye verilemediği gibi. Kayseri’nin genel sorunları arasında tarım sorunları da var biliyorsunuz. Kayseri sadece sanayi şehri değil, sadece ticaret şehri değil, Kayseri aynı zamanda bir tarım şehri. 8. ayın sonunda burada tarım bitti. 9’uncu ayda toprak mahsulleri ofisinde insanlar buğdaylarını açıklanan fiyatların düşük olduğunu, bu fiyatlarla yeniden tarım yapamayacağını ve tarım yapan çiftçimizin toprağını terk edeceğini söylemiştik. Şu anda terk etmeye başladılar” diye konuştu.