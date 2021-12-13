İyi Parti'ye aile boyu katılım

İyi Parti Kocasinan Kadın ve Sosyal Politikalar Başkanı Nazlı Akpınar’ın organize ettiği ev oturmaları çerçevesinde Koçcagız Köyü sakinlerinden Aile Babası Faruk Tuğran’ın oğulları, kızları, gelinleri damatları ve yeğenleri olmaz üzere toplam 12 kişi İyi Parti’ye üye oldular. Ayrıca üyelik formları öncesinde e devlet üzerinden Siyasi Parti üyeliklerini kontrol ettiklerinde haberleri olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi 2011 Yılı 1. Dönem üyesi olduklarını öğrenmeleri üzerine yine e-devlet üzerinden Ak Parti üyeliğinden istifa ederek İyi Parti Üyelik Formunu Doldurup imzalayarak İyi Parti saflarına katıldılar.

Ayrıca İyi Parti Kocasinan Kadın ve Sosyal Politikalar Başkanı Nazlı Akpınar yine ev ziyaretleri kapsamında kadınlardan oluşan 7 kişilik bir kadın grubu İyi Parti Üyesi yaptı. Ayrıca bu üye kayıtlarında 84 yaşındaki FİTNAT ER İyi Partiye üye oldu.

ARTIK TENCERE KAYNAMIYOR

Nazlı Akpınar, “Her geçen gün büyüyen bir İyi Parti var. Partimize vatandaşlarımızın teveccühü sürekli artarak devam etmektedir. Bu doğrultuda bizlere ulaşamayan özellikle kadınlarımıza ulaşmak ve parti politikalarımızı anlatmak adına ev ziyaretleri organize ediyoruz. Onlarla çay kahve içerken Genel Başkanımızı, Partimizi anlatıyoruz. Partimize üye olmaları konusunda teşvik ediyor ve üye olmak isteyen kadınlarımızın da üyeliklerini gerçekleştiriyoruz. Görüyoruz ki ilgileri alakaları bir hayli fazla. Özellikle ev hanımı olan kadınlar geçim sıkıntısı çektiklerinden, artık tencereyi kaynatmakta zorlandıklarından şikâyet etmektedirler.”

5 BAŞ NUFUSUM VAR GEÇİNMEKTE ZORLANIYORUZ

Akpınar, “Ev ziyaretlerinde bir annemiz, ‘Ben bir anneyim. 5 baş nüfusum var. Bu yıl kömür alamadık, Mahallemizdeki Suriyeli vatandaşlara ton ton kömür geliyor, torbasını 15 TL ye 20 TL ye satıyorlar. Ben şu kışta kıyamette kömürsüzüm. Ben bunu kime anlatayım. Ben yetkililere bu durumu bildirdim. Durumumu anlattım 15 günü geçti daha dönüş olmadı. Biz kendi ülkemizde üvey evlat olduk. Suriyeliler öz evlat oldular. Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Markete gidiyoruz 5 kg yağ olmuş dünyanın parası. Dün aldığımızı bu gün alamıyoruz. Nereye gidiyoruz anlam veremiyoruz.’ aynen bu ifadelerde bulunuyor.”

KURTULUŞU İYİ PARTİDE GÖRÜYORUZ

Nazlı Akpınar, “Yine ziyaretlerimizde kadınlarımızdan aldığımız geri dönüşlerde ‘Kurtuluşu İyi Partide Görüyoruz.’ diyorlar. Kadının halinden ancak kadın anlar. Meral Akşener’i izliyoruz. Konuşmalarını dinliyoruz ve kaynamayan tencereden kadının halinden ancak bir kadının anlayacağını görüyoruz. Bu güne kadar Ak Partiye verdik oyumuzu hep ama ülkenin geldiği hal ortada. Artık yok biz ev kadınları olarak kararımızı verdik ve oyumuz İyi Partiye’ diyorlar.”

