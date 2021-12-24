İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor

İyi Parti Kayseri İl Başkanı Sabati Ataman, dövizin düştüğünü fakat soğuk kış günlerinde kömür fiyatlarının neredeyse 3 katına çıkmasını eleştirdi.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 15:34
İyi Parti İl Başkanı: Döviz düşüyor ama insanlar üşüyor
İyi Parti Kayseri İl Başkanı Sabati Ataman, dövizin düştüğünü fakat soğuk kış günlerinde kömür fiyatlarının neredeyse 3 katına çıkmasını eleştirdi.

İyi Parti Kayseri İl Başkanı Sabati Ataman, yaptığı yazılı açıklamada,  şunları dile getirdi: 'Döviz düştü seviniyoruz ama nasıl düştü, 7 milyar doları kim sattı, kim aldı hala belirsiz. Ama o günden bu güne piyasada değişen bir şey yok.  Yani çarşıda, pazarda, markette değişen hiçbir şey yok…

Belediye, valilik gibi kamunun da yönetiminde bulunduğu YAKTAŞ, Kayseri’de halka piyasadan daha ucuz kömür satıyor, satıyor da vatandaş alabiliyor mu?

Geçen yıl tonu yaklaşık 1250 TL olan kömür bu sene ne kadar?

YAKTAŞ fiyatlarına bakalım;

 

KÖMÜR CİNSİ

30.09.2021 Peşin fiyatı(TON)

12.11.2021 Peşin fiyatı(TON)

21.12.2021 Peşin fiyatı(TON)

İthal Rus Ceviz

2.950 TL

3.700 TL

4.600 TL

İthal Rus limon

3.050 TL

3.850 TL

4.850 TL

İthal Rus Portakal

3.100 TL

3.875 TL

4.850 TL

Kalorifer Rus(karpuz)

3.100 TL

3.875 TL

5.000 TL

İthal Rus fındık

3.050 TL

3.750 TL

4.750 TL

PRO Yak İthal (ceviz)

2.625 TL

3.200 TL

3.500 TL

 

Fiyatların son güncellenme tarihi de ayrıca çok dikkat çekici…

Bakalım TÜİK enflasyonu ne kadar açıklayacak, döviz düştü de, benzin, mazot, doğalgaz, kömür, yağ, un, şeker fiyatları da döviz düşüş oranı kadar düşecek mi? Bekleyip göreceğiz…'

Kurumsal Haber

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