İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı

Talas Belediyesi ile İsviçre Büyükelçiliği'nin katkılarıyla, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan Türk, Rum ve Ermeni yemek tariflerinin yer aldığı '1 Kazanda 3 Kepçe' kitabının tanıtım toplantısı için Talas'ta bulunan İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, ilçedeki tarihi ve turistik dokuya hayran kaldı.

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  • 13.01.2022 10:29
  • Güncelleme: 13.01.2022 10:56
İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ile İsviçre Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan Türk, Rum ve Ermeni yemek tariflerinin yer aldığı ‘1 Kazanda 3 Kepçe’ kitabının tanıtım toplantısı için Talas’ta bulunan İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, ilçedeki tarihi ve turistik dokuya hayran kaldı.

Güne ilk olarak Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen kitap tanıtım toplantısına katılarak başlayan Büyükelçi Jean Daniel Ruch, toplantının ardından kitaptaki tariflere uygun şekilde hazırlanan birbirinden lezzetli yiyeceklerin tadına baktı. Bir ara yemek kepçesini eline alarak tabaklara servis de yapan Büyükelçi Ruch, daha sonra ailesiyle birlikte Talas’ın Yaman Dede Konağı, Yaman Dede Cami, Ali Saip Paşa Sokağı, Talas Sanat Galerisi gibi tarihi ve turistik mekânları gezdi.

Akşam olduğunda Feyzioğlu Konağı’na geçen büyükelçi ve ailesi, burada hem konağı inceledi hem de Türk, Rum ve Ermeni tarifleriyle hazırlanan yöresel yemekleri yedi. Günün sonunda değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Ruch, “Kitapla vermek istediğimiz mesaj şuydu; “Milliyetimiz, dinimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz insanız ve hoşgörüyle yaklaşıyoruz. Hepimiz yemek yapıp akşam olduğunda onları beraber yiyebiliyoruz. Bizim için önemli olan da bu” dedi.

Gezdiği mekânlarla ilgili görüşlerini paylaşan Büyükelçi Ruch, “Turizm açısından da bugün Talas’ı gezme fırsatımız oldu ve çok etkilendim. Talas ve Kayseri’nin turizm açısından çok büyük potansiyel teşkil ettiğini gördüm. Renovasyona ihtiyaç olan bazı noktalar da gördüm ama doğru yolda ilerleniyor. Turizm açısından bir dağın eteğinde olmak çok önemli bizim için. Onun için Kayseri’ye tekrar geleceğim ve kayak yapacağım” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ruch, Kayseri’nin büyük bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu bildiğini aktararak, “Talas’ta kadın kooperatifinin açılışını yaptık. Ürünlerini bizzat inceledim. Kadınların yaptığı ürünler büyük yetenek gerektiren değerli ürünler. O yüzden şehre bunun da büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Kadın, erkek hep beraber bu şehirde üretim söz konusu. Bence bütün diplomatların da yol haritasında olması gerek bir şehir” şeklinde konuştu.

İHA

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