İstikbal Mobilya İhracat Şampiyonu Oldu

Mobilya sektörünün lider markası İstikbal, ihracatta da liderliği bırakmadı. İstikbal, hem AKAMİB firmaları arasında hem de Kayseri'de ihracat şampiyonu oldu.

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  • 24.03.2022 13:23
  • Güncelleme: 24.03.2022 14:07
İstikbal Mobilya İhracat Şampiyonu Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mobilya sektörünün lider markası İstikbal, ihracatta da liderliği bırakmadı. İstikbal, hem AKAMİB firmaları arasında hem de Kayseri’de ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olan ihracatçı firmalar; Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) Kayseri’de düzenlediği etkinlikte ödüllerini aldı. Geceye; mobilya sektörünün lider markası İstikbal Mobilya damga vurdu. Marka, önceki yıllardaki büyük ihracat başarısını bu yıl da katlayarak devam ettirdi. Mobilyanın başkenti sayılan Kayseri’de ihracat şampiyonu olan İstikbal, aynı zamanda AKAMİB firmaları arısında 2021 yılında en fazla ihracat yapan firma olarak şampiyonluğu elde etti. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İstikbal Mobilya’nın ödülünü markanın Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük aldı.

Yörük’e ödülü Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç takdim etti.

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İHA

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İstikbal Mobilya İhracat Şampiyonu Oldu

İstikbal Mobilya İhracat Şampiyonu Oldu

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