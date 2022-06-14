İsa Yusuf Alptekin Parkı yepyeni yüzüyle Belsin'e hizmet etmeye başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Bölgesi'nin en büyük alanına sahip İsa Yusuf Alptekin Parkı'nı baştan sona yenileyerek hizmete sunduklarını söyledi.

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  • 14.06.2022 11:49
  • Güncelleme: 14.06.2022 13:14
İsa Yusuf Alptekin Parkı yepyeni yüzüyle Belsin'e hizmet etmeye başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Belsin Bölgesi’nin en büyük alanına sahip İsa Yusuf Alptekin Parkı’nı baştan sona yenileyerek hizmete sunduklarını söyledi.

Yeni ve büyük değişiklikler yaparak İsa Yusuf Alptekin Parkı’nı daha modern ve daha işlevsel bir park yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "İlçemize göreve geldiğimizden beri park ve yeşil alan yaparak Melikgazi’yi daha çok nefes alınacak yer haline getiriyoruz. Melikgazi Belediyemizin çalışmaları ile parkımız 7’den 70’e herkesin keyifli vakit geçireceği bir mekân haline geldi. Çok emek verdik, sıfırdan yeni bir park yapar gibi gayret gösterdik. 54 bin metrekare toplam alana sahip olan parkımızda 820 metre yürüyüş yolu, 500 metrekare fitness alanı, çocuk oyun alanı, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, salıncaklı banklar, kamelyalar yer alıyor. Kamelyaları ile yeni nesil oyun parkı ile yürüyüş yolları ve spor sahaları ile oldukça işlevsel bir park oldu. Şimdi buradan her yaş kesimi vatandaşımız faydalanıyor. Yenilenmiş ve daha çok fonksiyon kazanmış yeni hali ile İsa Yusuf Alptekin Parkımız hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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