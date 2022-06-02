İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programına sunulan, “Güvenlik Kültürümüz Yarınlar Ödülümüz Olsun” projesi 173 bin 583,90 Euro hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Operasyonel yürütücüsü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olup proje iştirakçiliğini de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi üstlendi. Proje çerçevesinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi kurularak, bu eğitim merkezinde İş Hijyenik Ortam Ölçüm Laboratuvarı, İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Laboratuvarı, 2 adet eğitim salonu bulunuyor. Burada okul ve kurumlara İSG eğitimleri, İlkyardımcı Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri, AKUP eğitimleri gibi eğitimler veriliyor. Ayrıca meslek okullarındaki tehlikeli ve çok tehlikeli alanlardaki 7 bin 431 öğrenci ve öğretmene İş Sağlığı Güvenliği eğitimleri verilirken, meslek okullarına dağıtılmak üzere İSG uzmanları tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı hazırlandı.

Projede okullardaki iş kazalarını ve ramak kala olaylarını takip etmek, istatistiki sonuç çıkartmak ve gerekli tedbirleri almak amacıyla İş kazası ve Ramak Kala Takip Programı hazırlanarak ve okullar sisteme kayıt edildi. Meslek okullarında eğitim alan öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yarışması düzenlendi. Bin 174 başvurunun yapıldığı yarışma okul, ilçe ve il olmak üzere 3 aşamada yapıldı. 16 ilçe birincileri arasında da il final yarışması yapıldı. Proje sahibi olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda yapılan yarışmanın sonunda da Talas Atatürk MTAL öğrencisi Ayşe Sevginur Erkılıç birinci, Sarıoğlan Palas Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Oral ikinci, Hacılar Ali İhsan Kalmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Kabakçı üçüncü oldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Ayhan Teltik yarışma sonunda yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik etti. Teltik, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında farkındalık oluşturan bu yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, bütün öğrencilerin gönüllerde birinci olduğunu ifade etti. Öğrencilere hediyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Felahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kömüş, Sarıoğlan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri tarafından verildi. Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon, ikinciye dizüstü bilgisayar ve akıllı saat, üçüncüye dizüstü bilgisayar verilirken, katılan diğer yarışmacılara da akıllı saat hediye edildi.