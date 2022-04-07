İş kazasında hayatını kaybeden genç işçi defnedildi
Kayseri'de beton bloğun altında kalarak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hacı Mehmet Alataş son yolculuğuna uğurlandı.
- 07.04.2022 11:12
- Güncelleme: 07.04.2022 11:12
Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesinde bulunan 2909. Sokak’taki bir inşaatta üzerine beton blok düşmesi sonucu Hacı Mehmet Alataş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç işçi, Sarıoğlan ilçesine bağlı Kale Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
1ha
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