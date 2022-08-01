İrtibat Merkezi Gurbetçilerin İlgi Odağı Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Avrupa'daki gurbetçi vatandaşları kucaklamaya devam ediyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi altındaki Avrupa'daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi (AKİM) gurbetçi vatandaşların ilgi odağı oluyor.

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  • 01.08.2022 10:52
  • Güncelleme: 01.08.2022 11:27
İrtibat Merkezi Gurbetçilerin İlgi Odağı Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Avrupa’daki gurbetçi vatandaşları kucaklamaya devam ediyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Meydanı’ndaki tarihi Saat Kulesi altındaki Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi (AKİM) gurbetçi vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Türkiye’nin farklı illerinden Avrupa’daki çeşitli ülkelerde yaşayan gurbetçileri Kayseri’de buluşturan Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, ‘Avrupa’daki Türkler Kayseri’de Buluşuyor’ adıyla düzenlediği Kayseri günleri etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı ve kale içerisinde tüm coşkusu ile devam ediyor. Gurbetçi vatandaşlar her fırsatta buluşmadan ve etkinliklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Cumhuriyet Meydanı tarihi Saat Kulesi altında kurulan Avrupa’daki Kardeşlerimiz İrtibat Merkezi, gurbetçilerin yoğun ilgisini görüyor. İrtibat Merkezi’ni ziyaret eden Almanya’nın Stutgart şehrinde yaşayan Kayserili Rana Başo, 6 yıl sonra geldiği Kayseri’yi oldukça gelişmiş bulduğunu ve belediye çalışmalarının gözle görülür biçimde düzenli ve planlı olduğunu söyledi. Gurbetçi Başo, yaşadığı Stutgart’ta olup da Kayseri’de de olmasını istediği eksik bir şey göremediğini ve Kayseri’nin Avrupa şehirlerini aratmadığını ifade ederek şunları dile getirdi;

“Çok güzel bir şehrimiz var. Çevre düzenlemeleri, gerekse şehrin yerleşim düzeni ve bakımı çok güzel. Belediyemizin şehre değer verdiği ve bakımını da çok güzel şekilde yaptığı net olarak fark ediyor. Yollar, ulaşım imkânları ve şehir planlaması Avrupa şehirleri ile yarışır düzeyde, böyle devam.”

Hizmetlerini sadece Kayseri ile sınırlı tutmayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliği içerisinde Kayseri’de düzenlediği Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması, gurbetçi vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılanırken, Kayseri dışındaki gurbetçi vatandaşlara Kayseri’yi tanıma fırsatı sundu. Buluşma, Kayserili gurbetçilere de etkinlikler çerçevesine memleketi Kayseri ile hasret giderme olanağı tanıdı.

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İHA

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