İntiharı vatandaş önledi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı bir otoparkın son katına çıkarak intihar etmek isteyen 16 yaşındaki yabancı uyruklu genci vatandaşın uyanıklığı kurtarırken, o anlar objektiflere yansıdı.

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  • 04.07.2022 09:16
  • Güncelleme: 04.07.2022 09:54
İntiharı vatandaş önledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı bir otoparkın son katına çıkarak intihar etmek isteyen 16 yaşındaki yabancı uyruklu genci vatandaşın uyanıklığı kurtarırken, o anlar objektiflere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki M.S., ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Uçak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otoparkın son katına çıkarak, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olay yerine şişme yatak açtı. Yarım saatlik ikna çabalarına karşılık vermeyen gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan bir vatandaş, genci bulunduğu yerden çekti. M.S., olay yerinde bekletilen ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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