İntihar eden zehir tacirinin evinden 10 kilo uyuşturucu çıktı

Almanya doğumlu zehir tacirinin uyuşturucu imalat düzeneği kurmak için aracını sattığı da iddia edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesi Gökkent Mahallesinde bir kişinin lüks evinde uyuşturucu imalathanesi için düzenek kurduğu ihbarını aldı. Polis ekipleri, savcılık izniyle bahse konu eve operasyon düzenledi. Evine gelen polisleri karşısında gören Muhammed A. yakalanmamak için 12 katlı evin 10’ncu katındaki balkona çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Muhammed A. hayatını kaybetti. Narkotik polisi oturma odasına kurulan uyuşturucu imalathanesinde arama yaptı. Yapılan incelemelerde satışa hazır durumda 10 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, canına kıyan zehir tacirinin Almanya doğumlu olduğu ve uyuşturucu düzeneği kurmak için lüks aracını sattığı da iddia edildi. Ölen Muhammed A. kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.