'İnsanlık 2021'de huzur bulmadı'

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, dünya üzerinde yaşayan 8 milyonu geçen insanlık aleminin ne yazık ki 365 günlük koca bir yıl olan 2021 yılında da huzur ve güveni bulamadığını ifade etti.

Şube Başkanı Ahmet yaptığı açıklamada: 'Sonuna geldiğimiz koca bir yıl boyunca iç savaşlar, katliamlar, kötü yönetim, göçler, ötekileştirme, etnik, dini ve siyasi ayrım suçları sebebiyle on binlerce insan mağduriyet yaşadı, yaşamaya da devam ediyor.

Ülkemizin de içinde bulunduğu, yaşanmaması gerekirken yaşanmaya devam eden, insanlara yönelik kötü ve yanlış muameleler ne yazık ki insanlık vicdanını derinden yaralamaya devam ediyor.

Adaleti ve liyakati özlediğimiz ülkemizde

Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik cinayet ve kötü muamelelerin bir türlü önüne geçemedik.

Canları önce Allah'a sonra bize emanet olan sığınmacılara yönelik öldürme, yaralama, mala ve cana zarar vermeye yönelik saldırılara çoğu zaman idarecilerimizin ön görememe ya da ihmali, zamanında tedbir alamaması sebebiyle engel olamadık.

Haklarında hukuki bir işlem yapılmadan ya da TC mahkemelerinin verdiği beraat kararları dikkate alınmayarak önceki yıllarda görevden alınan kamu personeli görevine döndürülmedi, özel sektörde işe girmelerine de engeller çıkarılmaya devam edildi.

Üzerinden 28 yıl geçen Sivas olayları mazlumları, üzerinden 24 yıl geçen 28 Şubat mazlumlarının yeniden yargılanarak özgürlüklerine kavuşma taleplerine Adalet Bakanlığı, hükümet ve TBMM'de kulak asan olmadı.

Cezaevlerinde ölüme terk edildiler.

Sayıları 10 bine yaklaşan genç yaşta evlilik mahpuslarının yeni bir hukuki düzenleme ile ailelerine kavuşma talepleri siyasiler tarafından dikkate alınmadı.

Yurtdışı çıkış yasağı konularak dışarıdan yargılanmaları mümkün iken cezaevlerinde ömür tüketen zanlıların çilesine çözüm üretilmedi, çileleri devam ediyor.

Yaşları oldukça ilerleyen, hayatlarını devam ettirmekte zorlanıp bakımları cezaevi yönetimlerine yük olan mahkumların cezaevlerinde ölümü beklemelerine ne yazık ki çözüm bulunamadı.

Son yıllarda gelişen teknik imkanlarla faili meçhul kalmış birçok suç aydınlatıldığı halde 28 Aralık 2011’de Uludere de 33 vatandaşımızın hava kuvvetleri uçaklarınca bombalanıp katledilmesinin, BBP Genel Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU cinayetinin ve uçağı düşürülerek katledilen Jandarma Genel Komutanı Eşref BİTLİS’in katilleri bulunup adalet önünde hesabı sorulamadı.



Ülkemizde bu ve bunun gibi insanlığın çözüm beklediği adaletsizlikler yaşanırken dünyanın birçok ülkesinde de insanlığa yönelik ihlaller 2021 yılı boyunca da devam etti.

Şöyle ki

Rüya ülkeler zannedilen Batı Avrupa, ABD ve Kanada gibi ülkelere Afrika, Asya ve Güney Amerika'dan sığınmacı akınları devam etti.

Binlerce belki on binlerce sığınmacı Akdeniz’de, Ege Denizinde derme çatma bot ya da teknelerinin batması ile denizlerde kayboldular. Binlercesi Afrika çöllerinde yok oldular, binlercesi de Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD sınırında sıcak ve soğukta hayatlarını kaybettiler, kaybetmeye de devam ediyorlar.

Afganistan'da ABD işgali ve işgalin sona ermesinin ardından açlık, yoksulluk ve iç sıkıntılar sebebiyle

Doğu Türkistan'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin asimilasyon ve kötü muamelesi sebebiyle

Myanmar’da darbecilerin sivil halka yönelik kötü muamele ve soykırımı sebebiyle

Hindistan ve Keşmir'de Müslümanlara yönelik Hindu ve yönetimin baskısı sebebiyle

Yemen'de iç çatışmalar sebebiyle

Suriye'de işgalci ABD, Rusya, rejim ve Haşdi Şabi milislerinin saldırıları ile

Libya’da işgalcilerin ve onların ülkedeki uzantılarının sivil halka yönelik saldırıları ile

Filistin'de İsrail yönetimi ve Yahudi yerleşimcilerin insanlık dışı saldırıları ile

Sudan, Somali, Nijer, Nijerya ve diğer Afrika ülkelerinde silahlı örgütlerin saldırıları ve iç çatışmalarda

2021 yılında on binlerce insan açlık, susuzluk, ilaçsızlık ve güvensizlik sebebiyle mazlum ve mağdur duruma düşmüştür.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak!

Başta Kendi ülkemizin yöneticileri olmak üzere dünya devletlerinin yöneticilerini sivil toplum kurumlarını, kanaat önderlerini, basın ve medya camiasını ve insanların derdini dert bilen insanları adaletli, liyakatlı, kardeşliğin yaşandığı bir dünyanın inşası için harekete geçmeye davet ediyoruz' dedi.