İnsanın Hakkını Araması Medeniyettir

Mazlumder insan hakları okulu 7. haftada yapılan seminerle devam etti.

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  • 03.01.2022 14:46
  • Güncelleme: 04.01.2022 12:05
İnsanın Hakkını Araması Medeniyettir

8 hafta olarak planlanan ve seminerler şeklinde devam eden insan hakları okulunun 7. hafta konusu “Hak arama Yolları” konuşmacısı ise Avukat Şükran Özenç idi.

Mazlumder şube salonunda yapılan ve katılımcıların ilgi ile takip edip sorular sorduğu program beklenenden fazla sürdü. Avukat Şükran Özenç, sunumunda hukuken ve vicdanen hak aramanın her insanın hakkı olduğunu bunun yasalarla garanti altına alındığını bildirdi.

Özenç konuşmasında Cimer uygulamasından, karakollara müracaat, valiliğe müracaat, kaymakamlıklara müracaat da dahil haksızlığın yapıldığına inanılan her kuruma dilekçe ile sözlü ve sesli mesajlarla müracaat ederek hak talebinde bulunmanın medeni insan olmanın özelliklerinden olduğunu dile getirdi.

 Konuyla ilgili hukuki metinlerden örneklerinde verildiği, katılımcıların ilgi ile takip edip sorular sorduğu program beklenenden uzun sürdü.

Programın sonunda konuşan Mazlumder Şube Başkanı Ahmet Taş, sunumu için Avukat Özenç’e teşekkür ettiğini bildirdi. Taş, 8. haftadan sonra düzenleyecekleri törenle insan hakları okulunun sunumcu ve katılımcılarına sertifika ve plaketlerini vereceklerini söyledi.
 

Kurumsal Haber

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