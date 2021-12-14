İnsan hakları gününde anlamlı etkinlik

MAZLUMDER 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte anlamlı bir program düzenledi.

Mimar Sinan Parkı içindeki Kocasinan kafede düzenlenen programa katılım yoğundu. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan katliamlar, göçler, savaşlar, soygunlar, işkenceler asimilasyonlar, sürgünler ve diğer hak ihlallerinin sergilendiği fotoğraf sergisi oldukça ilgi gördü.

Katılımcılara yönelik kahvaltı ve gıda kerimesinin de yapıldığı programda kermesten elde edilecek gelirin Afganistan'da açlık ve yoksulluk çeken mazlum Afgan halkına gönderileceği bildirildi.

Yüzlerce davetlinin katıldığı İnsan Hakları Günü programına Kayseri Barosu eski başkanlarından Avukat Fevzi Konaç, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, işçi ve memur sendikalarının şube başkanları ve temsilcileri, Mazlumder ve Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin üye ve gönüllüleri ile diğer davetliler katıldılar.

Programın açılış konuşmasını yapan Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, 10 Aralık 2020 tarihinden bu yana dünyanın farklı bölgelerinde ve ülkemizde yaşanan, yaşanmaya da devam eden ve çözüm bekleyen insanlara yönelik hak ihlalleri konusunu içeren bir basın açıklaması yaptı. İnsan hakları ile ilgilenmenin bir insanlık borcu olduğunu dile getirdi.

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Zakira Hekmat da programda yaptığı konuşmada Afganistan'da işgaller, iç çatışmalar, fakirlik ve yoksulluk sebebiyle büyük bir insanlık dramının yaşandığını dile getirdi. Mazlumder’in insan haklarına sahip çıkma adına kendileriyle program yapmasından çok memnun kaldıklarını ve onlara müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Programda bir konuşma yapan Kayseri Barosu eski başkanlarından ve Cihannüma Platformu Kayseri İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, yüzyıllardır dünyanın birçok bölgesini sömüren batı ülkelerinin 1948'de insan hakları beyannamesini yayınladığını ne yazık ki Batı ülkelerinin insan haklarını yaptığı sömürüler, işgaller ve katliamlarla devamlı ihlal ettiğini dile getirdi. Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında on milyonlarca insanın ölümüne sebep olan Batı ülkeleri bu insanlık ayıbından sonra İnsan Hakları Beyannamesi yayınlamaya ihtiyaç duymuş ama kendisi bu beyannameye uymamış ve hala dünyanın birçok bölgesinde insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir dedi.



İnsan hakları konusunda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (SAV)’in okuduğu Veda Hutbesinin temel olduğunu bildiren Konaç, bu değerlerin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Programın öğleden sonraki bölümünde Kayseri eski müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in rahatsızlığı sebebiyle katılamadığı programda Şahin Güven’in yerine konuşan ilahiyatçı-yazar, eğitimci Mehmet Ayman katılımcılara hitap etti.

Ayman konuşmasında insan hakları konusunda Veda Hutbesinin önemli mesajlar içerdiğini bildirdi. Kadın hakları, kan davaları, faiz zulmü, aile fertlerinin hakları ve Allah'ın yarattığı mübarek varlıklar olan insanın saygın bir toplum hayatı yaşaması, yaratılışına uygun olarak yaratılmışların haklarına saygılı bir insan ve toplum olması için nelerin yapılması gerektiğinin Veda Hutbesi'nde dile getirildiğini bildirdi. Dikkatle ve sükunetle dinlenen Mehmet Ayman hocanın konuşması dinleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.

12 Aralık Pazar günü sabah saat 10.00'da kahvaltı ile başlayan program saat 16.30’a kadar devam etti. Program boyunca kahvaltı, fotoğraf sergisi, selamlama konuşmaları, insan hakları ile ilgili bilgilendirici birbirinden önemli mesajlar içeren konuşmalar yapıldı.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, insan haklarına sahip çıkma ve farkındalık oluşturma adına düzenledikleri program için Mazlumder yönetimi ve üyelerine Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetimi ve üyelerine, programa özveriyle katkı sunan hanım gönüllülere, sivil toplum kurumlarının yönetici ve üyelerine, basın mensuplarına, siyasi partilerin il başkanlarına ve belediye başkanlarına çok teşekkür ettiğini söyledi.

