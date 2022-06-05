İnşaattan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi mevkiinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Osman Kör, (58) sebebi henüz öğrenilemeyen şekilde inşaatın yüksek katından düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osman Kör’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kör’ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.