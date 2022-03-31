İncesu’da Ramazan öncesi hijyen ve tartı denetimi

İncesu Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan öncesi ilçedeki fırın, lokanta ve imalathanelerde hijyen ve tartı denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde ekipler gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken açılış ruhsatı, hijyen belgesi gibi diğer evrakları inceledi. Denetimler sonrasında açıklamada bulunan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise, “Sofralarımızın vazgeçilmesi olan temel gıdamız ekmeklerimizin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için Ramazan ayında da denetimler aralıksız devam edecek. Halkımızın hakkını koruyan ve ekmek gramajında hakkaniyetli davranan tüm işletmecilerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

