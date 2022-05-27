İncesu'da Hem Hal Odası açıldı

 İncesu Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan Hem Hal Odası hizmete açıldı.

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  • 27.05.2022 18:41
  • Güncelleme: 27.05.2022 18:41
İncesu'da Hem Hal Odası açıldı

Açılışta konuşan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "İlçe halkımızın çekinmeden geleceği Hem Hal odamızda ilçemiz adına hasbihal edeceğimiz, sorunlarını, isteklerini dinleyebileceğimiz otantik bir alanı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan İncesu'da ilçenin geleceği üzerine vatandaşların görüş ve önerilerinin birebir görüşmelerle ele alınacağı hasbihal sohbetlerinin yapıldığı Hem Hal Odası hizmete açıldı. Hem Hal odasının ilk gününde İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek çok sayıda vatandaşla görüştü. Vatandaşların beklenti, sorun ve taleplerinin birebir görüşmelerle dinlediği alanı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Başkan Mustafa İlmek " Göreve geldiğimiz günden beri sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sunmaya çalışıyoruz. Mahalle gezilerimizle vatandaşlarımızı dinliyor sorunlarına çözüm arıyoruz. Belediyemize gelen vatandaşları ağırlıyor çaylarını ikram ediyoruz. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak, dertlerini dinlemek ve hasbihal etmek için Hem Hal odamızı hizmete açtık.  Her vatandaşımızı dinlemek, onlara yardımcı olmak benim görevim. Her hafta Hem Hal odasında bulunacak vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. İncesulu tüm hemşerilerimiz tereddüt etmeden bize ulaşabilirler" şeklinde konuştu.

‘BU TÜR ETKİNLİKLER İLÇEYE KATKI SAĞLAR’

Hem Hal Odasını ziyaret ederek orada vakit geçiren vatandaşlarda memnun olduklarını dile getirdiler. İncesu Bahçelievler mahalle muhtarı Mehmet Keleş,” Bu tür etkinliklerin ilçemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İlçemiz gelişmekte olan, konum itibariyle ve fiziki durumuyla büyük bir ilçe İncesu. Haliyle sorunları da büyüyor, böyle yerlerin açılmasıyla vatandaşın dertleriyle ilgilenmek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Kendisinden mahallemiz adına isteklerimiz oluyor tabi başkan beyde elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Allah razı olsun” dedi.
İlçe halkından olan Hasan Çiftçi ise Başkan İlmek’ten talepleri olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı,” Burası açık bir hizmet alanıdır, sağ olsun başkan bey açtı. İnsanların görüşüp sohbet ederek sosyalleşebileceği bir yer oldu bende bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Başkanımızdan memnunuz, mesela benim başkandan bir isteklerim oldu. Buranın üst katını açıp, bir sergi olarak İncesu’ya hizmet edenlerin fotoğraflarının asılmasını istedim. Bizim ve gençlerimizin bu insanları unutmaması adına talepte bulundum”

1ha

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