İlim Hikmet Vakfı mensupları 'kardeşlik sofrası'nda buluştu

İlim Hikmet Vakfı geleneksel iftar sofrasında konuşan vakıf başkanı Fatih Kaya, iştirak eden vakıf mensuplarına teşekkür ederek, vakıf faaliyetlerinden bahsetti. Pandemi döneminde bile faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirten başkan Fatih Kaya, kardeşliğin ve birlik içinde olmanın önemine değindi.

Kuran tilaveti ve Hikmet Sarı hocanın konuşması ile sona eren iftar programına yoğun bir katılım oldu.