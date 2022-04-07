Haberler / Gündem / İlerlemiş yaşlarına rağmen, tarladan sofraya üretim yapıyorlar İlerlemiş yaşlarına rağmen, tarladan sofraya üretim yapıyorlar PAYLAŞ 07.04.2022 12:45 Güncelleme: 07.04.2022 12:45 1ha Etiketler tarladan sofraya kayseri son dakika HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı TÜMSİAD Kayseri'den Ankara çıkarması Özdoğan: 'Gönüllere dokunuyoruz' Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya Doktor Başkan'dan 'sağlık' yatırımları KAYMEK, 13 bin kişiye hizmet veriyor Çok Okunanlar 1 Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler 2 Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü 3 Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu 4 Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor 5 Kayseri için projelere imza atılıyor 6 İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Uzman Diyetisyen Alemdar: 'Mutlaka sahur yapın' Ataş'ın Kayseri önergesini Ak parti ve Mhp reddetti DAHA FAZLA Develi Belediye Başkanı Cabbar: “Gacer ekmeğinin patentini almaya çalışıyoruz” İlerlemiş yaşlarına rağmen, tarladan sofraya üretim yapıyorlar OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret Kitap sohbetlerinde bu ay 'İslam' konuşuldu Yabancı uyruklu öğrenciler Medeniyetin Burçları Derneği iftarında buluştu