İl Müftüsü Akkuş: 'Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi'

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Miraç Kandili dolayısı ile düzenlediği basın toplantısında, 'Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi' dedi.

PAYLAŞ
  • 25.02.2022 12:04
  • Güncelleme: 25.02.2022 12:15
İl Müftüsü Akkuş: 'Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Miraç Kandili dolayısı ile düzenlediği basın toplantısında, “Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi” dedi.

Miraç Gecesi’nde Allah’ın Müslümanlara 3 hediyesi olduğunu söyleyen İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Malum olduğu üzere Recep Ayı’nın 27. Gecesi Miraç Kandili’dir. Bu da önümüzdeki Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan geceye denk geliyor. Peygamber efendimiz kendilerini en çok destekleyen eşi Hz. Hatice’yi kaybetmişti ve onunla birlikte amcası Ebu Talip’i de kaybetmişti. Bu sırada da insanları İslam’a davet etmişti ancak oradan da kendisini taşa tutarak yaralamışlardı. Böyle hüzünlü bir dönemde Allah, peygamber efendimizi bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya alıp götürdü ki buna İsra diyoruz yani gece yürüyüşü. Oradan da Miraç’a yükseltti. Bu olay İlam tarihinde ve peygamberimizin hayatında bir dönüm noktasıdır. Müslümanlar açısından çok önemli bir olaydır ve bu gece Müslümanlara rabbimizin 3 tane hediyesi vardır. Bunlardan biri Allah’a şirk koşmadan vefat edenlerin cennete gideceği, ikincisi Bakara Suresi’nin son ayetleri ve üçüncüsü de 5 vakit namazdır” dedi.

Özellikle namazın Miraç gecesinde hediye edildiğini ve çok önemli bir ibadet olduğunu belirten Akkuş, “Ben 5 vakit namaza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Diğer ibadetler Allah tarafından vahiy yoluyla peygamber efendimize bildirilirken, namaz hediyesini özellikle peygamber efendimizi Miraç’a davet ederek orada bizzat kendisine tevdi etmiştir. Bu bizim için çok önemli bir mesaj içeriyor. Allah aslında diğer ibadetlerde olduğu gibi, namazı da vahiy yoluyla bildirebilirdi ama bunun yanında peygamberimizi özellikle katına davet ederek, orada namaz hediyesini Müslümanlara göndermiş oldu. Ondan dolayıdır ki peygamberimiz namazı müminin Miraç’ı, Cenab-ı Hakka yükselişi olarak vasıflandırmıştır. Bu gece vesilesi ile barışın, huzurun, kardeşliğin yeryüzüne hakim olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Bütün ümmetin Miraç Gecesi’ni şimdiden tebrik ediyorum. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Tuzun koktuğu günleri yaşıyoruz'

'Tuzun koktuğu günleri yaşıyoruz'

Şehit Eren'in annesine taziye ziyareti

Şehit Eren'in annesine taziye ziyareti

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri kültür, sanatın merkezi'

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri kültür, sanatın merkezi'

Turkovac vurulanlarda yan etki yok

Turkovac vurulanlarda yan etki yok

Süt kutusunda uyuşturucu ticareti

Süt kutusunda uyuşturucu ticareti

Zabıta, öğrenci ve personel servis araçları ile taksileri denetledi

Zabıta, öğrenci ve personel servis araçları ile taksileri denetledi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

4
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

5
Berberlere fiyat güncellemesi

Berberlere fiyat güncellemesi

6
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükkılıç, şehit annesine taziye ziyaretinde bulundu

Büyükkılıç, şehit annesine taziye ziyaretinde bulundu

Gıda enflasyonu şubat ayında yüzde 66'yı aştı

Gıda enflasyonu şubat ayında yüzde 66’yı aştı

DAHA FAZLA
Soğanlı Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası sel oldu

Soğanlı Mahallesi’nde sağanak yağış sonrası sel oldu

Sene sonunda eski ehliyetler geçersiz olacak

Sene sonunda eski ehliyetler geçersiz olacak

Çiftçi borçlarına yapılandırma geldi

Çiftçi borçlarına yapılandırma geldi

Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren 'İyilik Treni'nin üçüncüsü yola çıktı

Türkiye’den Afganistan’a yardım götüren ‘İyilik Treni’nin üçüncüsü yola çıktı

İl Müftüsü Akkuş: 'Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi'

İl Müftüsü Akkuş: 'Miraç gecesi Allah, Müslümanlara 3 hediye verdi'