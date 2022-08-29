İl Başkanı Ünsal, 17 günde 93 köy ziyareti yaptı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 252 köyü bulunan şehirde 93 köyü ziyaret ederek talep ve sorunları yerinde inceledi ve sorunlara çözüm buldu.

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  • 29.08.2022 10:30
  • Güncelleme: 29.08.2022 10:30
İl Başkanı Ünsal, 17 günde 93 köy ziyareti yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 252 köyü bulunan şehirde 93 köyü ziyaret ederek talep ve sorunları yerinde inceledi ve sorunlara çözüm buldu.

İl Başkanı Ünsal, Kırşehir’de uğramadık, ziyaret edilmedik köy bırakmayacaklarını ve AK Partinin her zaman vatandaşın dertleriyle dertlendiğini söyledi. Ünsal, "AK Parti kurulduğu günden bu yana her zaman vatandaşlarımızın, talep ve sorunlarını yerinde dinlemiştir. Aldığı talepleri ise çözüme kısa sürede kavuşturmak içinde harekete geçerek, her zaman vatandaşının yanında olmuştur. Köylerimizin genel sorunları ve taleplerinin yanı sıra vatandaşlarımızın da istek ve dileklerini alıyoruz. Ziyaretlerimizde bunların tamamını çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Milletimize hizmet etme amacıyla, durmadan yorulmadan da ziyaretlerimize çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

17 günde 93 köyü gezdi

İl Başkanı Ünsal, Kırşehir’de yer alan 252 köyden 17’sini ziyaret ederek çiftçinin de derdini dinliyor. Çiftçinin hasattan memnun olduğunu dile getiren Ünsal, "Çiftçimiz hasattan fazlasıyla memnun. Çok şükür Rabbim bereketli bir sezon yaşattı Kırşehir’deki üreticilerimize. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, üreticimize çiftçimize hasat ettiği ürünlere yönelik alım ücretleri de bu sezon arttı. Yine AK Parti hükümetimizin de verdiği teşvik ve desteklemeler ile üreticilerimizin her zaman yanında olduğunu göstermiştir. Bizler 21 yıllık AK Parti sürecinde her zaman çiftçimizin, üretenin yanında olmaya, milletine aşkla şevkle çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA

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