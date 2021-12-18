İki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir’de iki otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi’nde Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 50 DA 900 plakalı BMV marka araç ile 50 AK 368 plakalı Tofaş marka araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören Emniyet Müdürlüğü Ek hizmet binasındaki görevli polis kaza yerine ambulans ve trafik ekipleri istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi ve özel hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.