İki grup arasında kavga çıktı, markete giderken vuruldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında markete giden bir vatandaş 13 yaşındaki çocuğun silahından çıkan kurşun ile yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Seten Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Halil K., (44) markete giderken iki grubun kavgasının arasında kaldı. Kavgaya karışan İ.A.’nın (13) elinde bulunan tabancadan çıkan merminin karnına isabet etmesi ile Halil K. ve yere düşen Sibel T. (26) yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinden kaçan İ.A.’nın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.