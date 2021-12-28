'İçkili ve kumarlı yeni yıl kutlamalarına hayır!'

Kayseri Gönüllü Kuruluşları, içkili, kumarlı, eğlenceli, müslüman kültürüyle bağdaşmayan milli piyangolu miladi yeni yıl kutlamalarına karşı halkımızı duyarlı olmaya çağırdı.

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  • Güncelleme: 28.12.2021 14:32
'İçkili ve kumarlı yeni yıl kutlamalarına hayır!'
Kayseri Gönüllü Kuruluşları, içkili, kumarlı, eğlenceli, müslüman kültürüyle bağdaşmayan milli piyangolu miladi yeni yıl kutlamalarına karşı halkımızı duyarlı olmaya çağırdı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, noel ve yılbaşı adı altında yapılan eğlenceli kutlamaları tasvip etmeyen bir bildiri yayınladılar. Yapılan açıklamada şu hususlara değinildi: 'Miladi 2021 yılının son günlerini yaşamaya devam ediyoruz. 31 Aralık akşamı 365 günlük ömrümüzden bir yıl daha geçmiş olacak ve yeni bir yıla 2022'ye girmiş bulunacağız.

Ömür, bizi yaratan yüce Allah (c.c) tarafından bize, kendisine Kulluk etmek üzere bağışladığı zaman dilimidir. Ömrümüzün ne kadar zaman olduğunu da biz değil onu bize bahşeden Allah(c.c) bilir. 

Yılbaşının yaklaşması sebebi ile ne yazık ki çarşı pazar, eğlence merkezleri, bazı AVM'lerde çekilişler, sazlı sözlü içkili kutlama programlarının tanıtımları piyasaya yayılmış durumda. Ayrıca dinen ve ahlaken reddedilen, başta Milli Piyango çekilişleri olmak üzere haram fiillerinin tanıtımı da piyasaya sürülmüş bulunuyor.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak; yılbaşı sebebiyle düzenlenecek olup hazırlığı yapılan Milli Piyango çekilişi, içkili kumarlı eğlence programları ve bizim inanç ve kültürümüzde yeri olmayan her türlü programları kabul etmiyor, reddediyoruz.
İnsanımızın ve esnafımızın da bütün programlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Özelleştirilmiş olsa da yılbaşında Milli Piyango çekilişinin haram olduğunu hatırlatıyor, ülkeyi idare eden yöneticilerimizden Milli Piyango ve Spor Toto gibi kumar ve bahis oyunlarını kaldırmasını  bekliyoruz.

Bir yıllık ömrümüzün muhasebesini yaparak gireceğimiz 2022 yılının ülkemiz, insanımız, devletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.'
 

Haber Merkezi

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