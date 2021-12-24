İçinde Kayserililerin de olduğu 771 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla içinde Kayseri'den bazı kimselerin de olduğu 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK'lının, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü üyelerinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 17:18
İçinde Kayserililerin de olduğu 771 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla; içinde Kayseri'den bazı kimselerin de olduğu 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK'lının, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü üyelerinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.

Aralarında FETÖ ve PKK üyelerinin de olduğu 771 terör örgütü mensubunun Türkiye'deki mal varlığına el konulması kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararla birlikte; 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK’lının, 1 tüzel kişinin, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü mensubunun Türkiye’deki mal varlığı donduruldu.

LİSTEDE KAYSERİ’DEN BAZI İSİMLERLE ADİL ÖKSÜZ, ZEKERİYA ÖZ GİBİ FETÖ ÜYELERİ YER ALIYOR

Mal varlığı dondurulan isimler arasında Adil Öksüz, Adem Yavuz Arslan, Bylock’un kağıt üzerindeki sahibi Atalay Candelen, Cevheri Güven, eski savcı Fikret Seçen, Osman Şimşek, Said Sefa, Sevgi Akarçeşme, Tarık Toros, Tuncay Opçin, Zekeriya Öz gibi firari FETÖ üyeleri yer alıyor
 

Haber Merkezi

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