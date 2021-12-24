İçinde Kayserililerin de olduğu 771 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla; içinde Kayseri'den bazı kimselerin de olduğu 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK'lının, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü üyelerinin Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.