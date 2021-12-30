Husumetlisini bıçakla öldüren şahıs tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 14:40
Husumetlisini bıçakla öldüren şahıs tutuklandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde husumetlisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen yabancı uyruklu E.C., Ercan K. ile görüşmek için buluştu. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında E.C., yanındaki bıçak ile Ercan K.’yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ercan K., ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan E.C., gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. E.C.’nin ilk ifadesinde Ercan K. ile aralarında önceden husumet bulunduğunu, konuşmak için buluştuklarını ve tartışma çıkmasıyla Ercan K.’yi bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edilen E.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kayseri Gündem
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