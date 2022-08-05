Hukukçu Niyazi Ünalmış: “İsim değişikliği davaları uzun sürmeyen ve az masraflı davalardır”

Onur kırıcı ya da küçük düşürücü olduğu gerekçesiyle ismini değiştirmek isteyen birçok kişi var. Bu kişiler genellikle dava sürecinin yorucu olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmak istemiyor. İsim değiştirme dava süreci hakkında bilgi veren hukukçu Niyazi Ünalmış, bu davaların zannedildiği gibi masraflı olmadığını ve uzun sürmediğini söyledi. Haklı gerekçelerle her insanın kolaylıkla ismini değiştirebileceğini vurgulayan Ünalmış, “İsim değişikliği davaları öncelikle Nüfus Müdürlüğü’ne yönlendirilen davalardır. Böyle çok yorucu ya da çok masraflı davalar değildir. Eğer isminin değiştirilmesinde haklı gerekçelerle, örnek olarak; isminin onur kırıcı isim olması ya da gerçekten toplum içinde söylenince utanacak dereceye varması gibi durumlarda biz haklı gerekçenin var olduğunu kabul ediyoruz. Bu tarz durumlarda kişi Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edecek ve bildireceği tanıkla isim değişikliğini yaptırabilir ya da isim ekletebilir. Kişi toplumda benim üzerimden örnek verecek olursak kişi Niyazi olarak tanıyabilir ama aynı zamanda kendisini Ahmet diye tanıtanlar da olabilir. İki isminin de kendi isim hanesinde yazmasını isteyebilir. Bu da o kişileri tanık göstererek kendisini Ahmet diye tanıyanları şahit göstererek bu tarz davayı açabilir” dedi.

‘ŞAHİTSİZ İSİM DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ’

Bu tarz davalarda şahidin olmazsa olmaz olduğunu belirten hukukçu Ünalmış, “Bu tarz davalar şahitsiz kesinlikle olmaz. Eğer kişinin bildirdiği ya da kişiye mahkemeye gelen tanıklar kendisini ‘Ahmet’ diye tanıtmış ama aslında böyle bir şey yok derse yani şahitlerin konuşmasından toplumda onun isim değiştirme gerekçelerinin olmadığı ortaya çıkarsa, bu tarz durumlarda davanın reddine karar verilir. Ya da kişi davayı açtığı anda yatırması gereken masrafları yatırmazsa yani harçları var çok yüksek olmayan harçları var. Bu harçları yatırmazsa yatırmaması nedeniyle kendisine bir süre verilir. Bu süre içerisinde kişi o harçları yatırmazsa bu zaman da davası reddedilebilir” şeklinde konuştu.