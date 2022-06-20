HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Kararnameye göre Kayseri'de bazı savcı ve hakimlerin görev yerleri değişti. 

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  • 20.06.2022 11:43
  • Güncelleme: 20.06.2022 11:43
HSK kararnamesi ile Kayseri'ye gelen-giden hakim ve savcılar

Kararnameye göre görev yerleri değişen Hakim ve Savcılar şu şekilde;
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’na,
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na,
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Dursun Kaya Kayseri Hâkimliği’ne,
Bakırköy Hâkimi Şenel Öz Kayseri Hâkimliği’ne,
Konya Hâkimi Murat Kollar Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne,
Kayseri Hâkimi Ali Belen Adana Hâkimliği’ne,
Antalya Hâkimi Özlem Pamuk Edis Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne,
Kayseri Hâkimi Ömer Adil Küçük İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği’ne,
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Alçık Kayseri Hâkimliği’ne,
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Cemalettin Şahan Antalya Hâkimliği’ne,
Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdulkadir Polat Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı’na,
Kayseri Hâkimi Adem Çakmak Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na,
Sivas Cumhuriyet Savcısı Enver Yurten Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na
Kayseri Cumhuriyet Savcısı Vahit Özcan Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na,
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Özgür Türksever Afyonkarahisar Hâkimliği’ne,
Eskişehir Hâkimi Murat Güler Kayseri Hâkimliği’ne,
Kayseri Hâkimi Sinan Ulusoy İstanbul Anadolu Hâkimliği’ne,
Isparta Cumhuriyet Savcısı Remzi Demir Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na atandı.

1ha

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