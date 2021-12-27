Hizmet-İş'ten Palancıoğlu'na teşekkür

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıtılan iaşelerle ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu'na teşekkür etti.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 15:36
Hizmet-İş'ten Palancıoğlu'na teşekkür
Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıtılan iaşelerle ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu'na teşekkür etti.
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Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıtılan iaşelerle ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu’na teşekkür etti.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu an yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmemizde iaşe paketleri ile ilgili hüküm bulunmamasına rağmen referans belediye diye adından sıkça söz ettiren Melikgazi Belediyemiz yine geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda üyelerimize iaşe paketi vermiştir.

Ülkemizin son dönemlerde yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı artan fiyatlar alım gücünü ciddi manada etkilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret müjdesi çalışanları enflasyona ezdirmeyerek devletimize olan güvencimizi boşa çıkarmamıştır. Bu konuda devletimize ve milletimize her zaman güveniyoruz. İnşallah birlikte omuz omuza bu günlerin de üstesinden geleceğiz. Melikgazi Belediyesi’nde çalışan üyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşan Belediye Başkanımız Sayın Palancıoğlu’nun çalışanlara iaşe dağıttırması bizleri sevindirdi. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İHA

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