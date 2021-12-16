Hızlı tren müjdesini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Makamda gerçekleşen görüşmenin ardından Meclis Salonu’nda açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, başta hızlı tren olmak üzere Kayseri’ye ulaşım ve lojistik konusunda müjdeler vererek, “Yerköy-Kayseri hızlı tren hattını ihale işlemlerine başladık, bu ay içerisinde de bitireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde karşıladı.

Çiçeklerle karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ve beraberindeki heyetin, Büyükşehir Belediyesi ziyareti Başkanlık makamında gerçekleşti.

Başkan Büyükkılı’ın, yapılan ve yapılacak olan proje ve yatırımlarla ilgili verdiği bilgilerin ardından gerçekleşen basın açıklamasına bakanların yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve ilçe belediye başkanları ile üst düzey yetkililer de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış konuşmasında 17 Aralık 2016’da 5 yıl önce Kayseri’de hain terör saldırısında şehit olan 15 askeri rahmetle anarken, gazi olan 54 askere de bir kez daha geçmiş olsun dileklerini sundu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, “Kayseri’miz için, inşallah şehrimiz için çok önemli açıklamaların söz konusu olduğuna inanarak, bizleri seven, güvenen ve bizlerin hizmet etmesine vesile olan Kayserili hemşerilerimize saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Burada bizler, Ankara’da değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz bu çalışmalarımıza desteklerini esirgemezken, her zaman bizim yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan saygılarımı ve minnetlerimi iletiyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, “Doğru yolda devam ediyoruz, inançla, azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah utandırmasın. Bugün çok mutlu, keyifli günümüz. Sayın bakanımızın açıklayacağı konular ile mutluluğumuz biraz daha katlanacaktır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise kente yapılan yatırımlar ve kentin gelişmesi, büyümesi, üretmesi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen sene atılan temellerin bitmekte olduğunu, yeni çalışmaların başladığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kısa sürelerde projelerin ilerlediğini ifade etti. Bakan Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projeleri adım adım takip ettiğini, adeta gün ve gün takip edip, rapor aldığını, bilgi aldığını, herhangi bir tıkanıklık olduğu zaman tıkanıklığın giderilmesi için her türlü yetkiyi kullandığını bilmenizi istiyorum. Bu aşamada Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Eserlerin Kayseri’mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NDAN KAYSERİ’YE MÜJDELİ HABERLER

Daha sonra Kayseri için müjdeli haberleri vermek üzere kürsüye davet edilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri’de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Karaismailoğlu, Anadolu’nun gözbebeği Kayseri’de yoğun bir programları olduğunu belirterek, “Kayseri havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulunduk. Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi YHT Gar Tramvay Hattı ilk ray kaynak törenini gerçekleştirdik. Sizlerle Kayseri-Yerköy hızlı tren projemizin bilgilerini paylaşmak için huzurlarınızdayım. Kayseri devam eden önemli projelerimizi sizlerle paylaşacağım” dedi.

Kayseri’ye hızlı tren projesinin ihale işlemlerinin başladığını ve bu ay içerisinde bitirileceğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Yerköy-Kayseri hızlı tren demiryolu projemizin uzunluğu 142 kilometre. Saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz 3 bin 280 metre olacak. Hızlı tren demiryolu hattımızda toplam uzunluğu 2 bin 395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üst geçit ve 116 altgeçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz hızlı tren projemizin ihale işlemlerine başladık, bu ay içerisinde inşallah bitireceğiz” diye konuştu.

HIZLI TREN 4 YILDA TAMAMLANACAK

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren projesinin 4 yılda tamamlamayı da hedeflediklerini belirterek, “Hayırlı uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri arasındaki 170 kilometre olan uzunluk 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında Yerköy Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif sağlamış olacağız. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi de 2 saate inecek. Bu hat ile birlikte Ankara, Kırıkkale, Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede, Boğazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında 1 yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkânımız olacak” şeklinde konuştu.

BOĞAZKÖPRÜ LOJİSTİK MERKEZİ MÜJDESİ

Kayseri’deki Boğazköprü mevkiinde 620 bin metrekare alan üzerine 1.8 milyon ton taşıma kapasiteli Lojistik Merkezini de kuracakları müjdesini veren Karaismailoğlu, “Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri uluslararası taşımacılık koridorundaki payını yükseltecek önemli bir yük aktarma merkezi halini de gelecektir. Değerli basın mensupları demir yollarına çağ atlattık dediğimizde bize inanmayanlara da sesleniyoruz. 2003 yılından itibaren demiryolları için adeta seferber olduk. Eskimiş, yenilenmiş bir çivi bile çakılmamış hatlarımızı hızlıca ayağa kaldırdık. Yatırım nedir bilmeyen TCDD’yi 19 yılda kendi milli trenini üretecek duruma getirdik. Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdik. Demiryollarında ilk defa tasarımları yerli olan demiryolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar ihmal edilen demiryollarının modernizasyonu ile yüksek hızlı trenleri tüm Türkiye ile buluşturduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Kıymetli arkadaşlar, proje nedir bilmeyenlere inat doğu-batı ve kuzey-güney hattımızla demiryolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getiriyoruz. Çünkü bizim gayemiz her bir ulaşım modumuzla üreten Türkiye’ye destek olmak. Bu gaye için var gücümüzle çalışıyor, kaynaklarımızı en verimli şekilde de kullanıyoruz” dedi.

Karaismailoğlu, ülke genelinde 1213 kilometresi hızlı tren olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre yeni demiryolu hattı döşediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

“Bu şekilde demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Lojistik merkezlerimiz üzerinden demiryollarımızı kara ve hava yolarımızla entegre hale getiriyoruz. Demiryolu yatırımlarımız kapsamında kent içi raylı sistemlerimizde ayrı bir öneme sahip. Kent içi raylı sistem yatırımlarımızdan bir tanesini de Kayseri’de gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattı çalışmalarımıza başlamıştık. Buraya gelmeden önce de gerçekleştirdiğimiz tören ile mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar istasyonumuzda ray kaynağı işlemlerini başlatarak önemli bir kilometre taşını da geride bıraktık. 7 kilometre uzunluğunda 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri’nin kent içi raylı toplu taşıma altyapısının gücüne güç katacak. Kayserili vatandaşlarımız bu yeni hat ile kesintisiz şekilde Kayseri Şehir Hastanesi’ne, şehirlerarası otobüs terminaline, Mobilyakent’e rahatlıkla ulaşabilecek. Nuh Naci Yazgan Üniversitesine giden öğrencilerimiz ve akademisyenler içinde önemli bir ulaşım imkânı da sağlamış olacağız. Kayseri’nin 35 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu 42 kilometreye, 55 olan istasyon sayısını da böylece 66'ya çıkarıyoruz. Yine proje kapsamında temin edeceğimiz 5 yeni tramvay aracıyla birlikte 69 olan raylı sistem aracı sayısını da 74 e yükseltiyoruz. Birkaç ay içerisinde inşaat işlerini tamamlayıp elektronik mekanik işlere hız vereceğiz. Sözleşmeye göre gelecek yıl Ekim ayında bitmesi gereken hattımızı da en geç yaz sonunda yani okullar açılmadan da hizmete açmayı planlıyoruz.”

Kayseri’de önemli başka yatırımlardan da bahseden Karaismailoğlu, Kocasinan ilçesinde tarihi Tekgöz ile Höbektaş köprüleri ile Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı tarihi köprüsünün de restorasyon çalışmasını tamamladıklarını ve köprüleri yeniden hizmete aldıklarını anlattı.

“KAYSERİ’NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 8 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK”

Bakan Karaismailoğlu, Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu: “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’deki projelere de devam edeceğiz. Son 19 yılda Kayseri’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 8 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Kayseri’nin 2003 yılında sadece 83 kilometre bölünmüş yolu vardı. 19 yılda 651 kilometreye çıkardık. Sadece 1 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı yolu vardı 467 kilometreye yükselttik. Kayserili vatandaşlarımızı yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Tabi ki yeterli değil. Attıracağız projelerimiz devam ediyor. 56.2 kilometre olan Kayseri-Sivas yolunu ve 124.3 kilometre olan Kayseri-Niğde yolunu bölünmüş yol haline getirdik. Kayseri’yi Niğde’ye, Nevşehir’e, Sivas’a, Adana’ya, Yozgat’a bölünmüş yollar ile bağladık. Şehir içi trafiğine nefes aldıran, Garipçe ve Mimarsinan Köprülü kavşaklarını hizmete açtık.”

Karaismailoğlu, Bünyan köprüsü kavşağını ve bağlantı yollarını tamamlayarak hizmete verdiklerini, 2020 yılı içerisinde de Pınarbaşı-Kahramanmaraş devlet yolu kesişiminde yer alan 1.9 kilometre uzunluğundaki Pınarbaşı-Sarız köprülü kavşağı ve iki adet köprünün de yapımını tamamladıklarını, böylece Pınarbaşı şehir geçişindeki trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bu bölgede seyahat güvenliğini arttırıp, trafik akışının da sürekliliğini sağladıklarını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca Kayseri-Sivas ayrımı Bünyan yolu, Develi batı çevreyolu, Develi kuzey çevre yolu, Develi-Yahyalı yolu, Felahiye-Özvatan-Kermelik yolu, Boğazlıyan-Felahiye yolu, Kayseri-Pınarbaşı yolu gibi toplam proje tutarı 2 milyarın üzerinde olan 16 adet önemli karayolu projesinde de çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu toplantıda, “Bizler bundan sonra Kayseri’ye çok gelip gideceğiz. Sizlerle çok güzel günlerde buluşmaya her zaman devam edeceğiz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere hepinize saygılar sunuyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.