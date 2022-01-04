Hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir beyaz eşya servisinden bin TL değerindeki set üstü ocağı çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Olayı güvenlik kameralarından izleyen işyeri yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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  • 04.01.2022 11:01
  • Güncelleme: 04.01.2022 11:54
Hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir beyaz eşya servisinden bin TL değerindeki set üstü ocağı çalan hırsızın rahatlığı pes dedirtti. Olayı güvenlik kameralarından izleyen işyeri yetkilileri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde ilçede bulunan bir beyaz eşya yetkili servisinde meydana gelen olayda, bir şahıs servisin önüne gelerek rahat bir şekilde set üstü ocağı alarak gitti. Olayı güvenlik kameralarından izleyen işyeri yetkilileri hırsızın rahat tavırlarından dolayı şok oldu. İşyeri sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu.

Olayı anlatan iş yeri müdürü Erkan Gopan, “Kamera kayıtlarından baktığımda bir şahıs geliyor ve dükkanımızın önünü kontrol ediyor. Araçların geçip geçmediğine bakıyor. Daha sonra kimsenin olmadığını hissedip, ocağı alarak gidiyor. Ocak müşteriye ait bir ocaktı. Biz bu şekilde daha sonra kamera kayıtlarından gördük. Daha sonra polis çağırdık. Bu şekilde bir hırsızlık oldu. Bunun bu şekilde gündüz gözü ve ticarethanenin açık bir şekilde rahatlıkla olması bizi şaşırttı. Nasıl oldu anlamadık. Çalınan ürün set üstü ocak ve müşteriye ait bir ocak. Bin lira değerinde bir ocak. Artık biz müşteriye tekrardan bayiden para vererek ürününü verdik. Müşterinin mağduriyetini giderdik ama ben gündüz gözüyle bu kadar rahat bir şekilde olmasına hayret ediyorum. Nasıl cesaret ederek alıp gitti anlayamadık. Hırsızdan tabi ki şikayetçi olacağız. Bugün karakola giderek ifade vereceğim. Bunlara bir önlem bulunması gerekiyor. Gündüz bu şekilde bir hırsızlığın olması çok acayip. Birde dükkanda biz çalışıyorduk. Dükkanın içerisinde birileri olduğu halde gelip burayı kontrol edip ocağı alması çok büyük bir durum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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