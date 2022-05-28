Hırsıza meydan dayağı

Olay geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesi Mimarsinan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mimarsinan mahallesinde birçok eve girerek hırsızlık yapan şüpheli son hırsızlığında baltayı taşa vurdu. Hırsızlık işi için gittiği iş yerinin sahibine yakalanan hırsızlık şüphelisi iş yeri sahibi tarafından önce dövüldü daha sonra da polis merkezine götürerek hırsızı kendi elleri ile teslim etti. Hırsızlık şüphelisinin ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarılacağı ifade edildi.

