Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yaptığı saptanan 371 firma ve 559 farklı ürünü açıkladı. Açıklanan listede Kayseri'den 12 firma ve 26 farklı ürün yer aldı.

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  • 02.03.2022 09:36
  • Güncelleme: 02.03.2022 12:59
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kamuoyu açıklamasında; Kayseri'de bitkisel yağ, et ve et ürünleri ile bal gibi gıda maddelerini üreten 12 farklı firma ve bunların ürettikleri 26 farklı ürüne yer verildi. Açıklamada ürettiği ürünlerin detayları ve uygunsuzluk nedenleri belirtildi.

Açıklamaya göre Kayseri'de,

Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.,

İlknur Ticaret,

Basküloğlu Gıda ve Ticaret Ltd. Şti.,

Gül Danacı Et ve Et Mamülleri,

Arda Et Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Hızal Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Ticaret San. Ltd. Şti.,

Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.,

Başyazıcıoğlu Et ve Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

Ağalar Lokantası,

Keyif Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile

Ararlar Gıda Besicilik Yem ve Zirai Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nin taklit ve tağşiş yaptığı saptandı.

1ha

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