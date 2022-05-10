Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor'a karşı hiç üstünlük kuramadı.

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  • 10.05.2022 09:06
  • Güncelleme: 10.05.2022 10:39
Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor’un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor’a karşı hiç üstünlük kuramadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı bugün Kadir Has stadında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Kayserispor’un Teknik Direktörü Hikmet Karaman’ın Trabzonspor’a karşı ilginç istatistiği var. Karaman, Kayserispor’un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor’a karşı hiç kazanamadı.

Kayserispor takımının başında 4 kez Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası maçında Trabzonspor’a rakip olan Hikmet Karaman, 5 maçı da kaybetti. Bu 5 maçta Kayserispor, rakibine 6 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İşte o maçlar:

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 1-0 (T.K.)

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 3-2 (S.L.)

2021/2022 Kayserispor-Trabzonspor 1-2 (S.L.)

2018/2019 Trabzonspor-Kayserispor 4-2 (S.L.)

2004/2005 Trabzonspor-Kayserispor 3-1 (S.L.)

İHA

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