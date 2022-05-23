Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da lig karnesi

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de 37 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 12 galibiyet 11 beraberlik alırken 14 kez de yenildi.

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  • 23.05.2022 15:05
  • Güncelleme: 23.05.2022 18:47
Hikmet Karaman'ın Kayserispor'da lig karnesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de 37 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, 12 galibiyet 11 beraberlik alırken 14 kez de yenildi.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunda 2. haftada Yukatel Kayserispor’da göreve başlayan Teknik Direktör Hikmet Karaman, takımını başarıya taşıdı. Lig boyunda 37 maçta Hikmet Karaman yönetiminde müsabakaya çıkan sarı kırmızılı takım, 12 kez kazanırken 14 kez de kaybetti. 11 maçta da beraberlik bozulmadı. Kayserispor bu maçlarda 54 gol atarken kalesinde ise 58 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, sahasında oynadığı 19 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik alırken 5 kez yenildi. Kayserispor bu maçlarda 32 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü. Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor’un oynadığı maçlar ve skorları şöyle;

Kayserispor-Adana DS 1-1

Başakşehir-Kayserispor 0-1

Kayserispor-Kasımpaşa 2-0

Hatayspor-Kayserispor 2-1

Kayserispor-Galatasaray 3-0

Giresunspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Alanyaspor-Kayserispor 6-3

Konyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Karagümrük 2-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Göztepe 1-1

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Antalyaspor 2-0

Beşiktaş-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Gaziantep 0-0

Malatyaspor-Kayserispor 2-2

Kayserispor-Sivasspor 3-0

Kayserispor-Altay 1-0

Adana DS- Kayserispor 1-1

Kayserispor-Başakşehir 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Kayserispor-Hatayspor 4-3

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Giresunspor 2-1

Trabzonspor-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Alanyaspor 1-2

Kayserispor-Konyaspor 2-3

Karagümrük-Kayserispor 3-0

Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

Göztepe-Kayserispor 1-2

Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1

Antalyaspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Beşiktaş 2-3

Gazintep FK-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Y.Malatyaspor 3-0

Sivasspor-Kayserispor 2-1

İHA

Kayseri Gündem
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