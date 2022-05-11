Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonsor maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
- 11.05.2022 10:26
- Güncelleme: 11.05.2022 11:27
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonsor maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı final 2. maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Maçı 4-2 kazanan takımını dakikalarca alkışlayan Karaman, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi gösterisi karşısında duygulandı.
Taraftarın üçlü çektirdiği Hikmet Karaman, Kadir Has Stadı çimleri üzerinde gözyaşlarına engel olamadı.
İHA
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