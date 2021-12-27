Hikmet Karaman: 'Yukarıları hedeflemek istiyorsak, nokta transferleri yapmak zorundayız'

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, 'İkinci yarıda yukarıları hedeflemek istiyorsak açık ve net söylüyorum nokta transferleri yapmak zorundayız. Transfer önemli dedi.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 23:22
Hikmet Karaman: 'Yukarıları hedeflemek istiyorsak, nokta transferleri yapmak zorundayız'
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, 'İkinci yarıda yukarıları hedeflemek istiyorsak açık ve net söylüyorum nokta transferleri yapmak zorundayız. Transfer önemli dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor’u 3-0’lık skorla mağlup eden Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, “İkinci yarıda yukarıları hedeflemek istiyorsak açık ve net söylüyorum nokta transferleri yapmak zorundayız. Transfer önemli" dedi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik eden Teknik Direktör Karaman, “3-0’lık net bir skor. Özellikle ilk 25 dakikada 3-0’ı yakalayıp ikinci yarıda oyunu kontrol etmek, Sivas bir takıma karşı. Oyuncularımızı kutluyoruz. Herkes hem rakibe hem pozisyon oyununa göre üzerine düşen görevleri yaptı. Taraftarımıza da parantez açmak istiyorum, 12. adam olduklarını gösterdiler. Geçen hafta da deplasmanda oynadığımız bir oyun var; normalde 2-0’a düştüğümüz ama oyunun bütün kontrolü bizdeyken 2-0 geriye düştük. 2-2 ile geldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, helal olsun" dedi.

"Nokta transfer yapmak zorundayız"

Ligin ikinci yarısında üst sıralara oynamak için nokta transferlerin şart olduğunun altını çizen Karaman, "Taraftar bizden yukarılara oynaması gereken bir takım istiyor. Bu puanlar bizim için yeterli değil. Kulübümüz; özellikle transfer döneminde ikinci yarı için hedefimizin ne olduğunu ortaya koymalıyız. İkinci yarıya yukarıları hedeflemek istiyorsak açık ve net söylüyorum nokta transferleri yapmak zorundayız. Transfer önemli. İki senedir kulübümüzde kaç oyuncu geldi, gitti. Bugün Konyaspor’u, Hatayspor’u, Başakşehir’i tebrik ediyorum. 3-4 yıldır yan yana oynayan oyuncular" şeklinde konuştu.

"Ne zaman bu takıma dinlenme vereceğiz"

Fikstürün sıkışık olduğunu da sözlerine ekleyen Karaman konuşmasını şöyle sürdürdü:

"30’undakupa maçı var, yabancı oyuncular izin istiyor. Hadi 2-3 gün izin verdik, 9’unda ilk maçımız Altay ile. Ne zaman hazırlanacağız, ne zaman bu takıma dinlenme vereceğiz? Ben teknik direktör olarak ikinci yarıya transferlerimle başlamak isterim."

İHA

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