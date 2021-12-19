Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi'

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep F.K. ile evinde oynadığı maçta sahadan 0-0'lık beraberlik ile ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman maç sonu yaptığı açıklamada, 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi' dedi.

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  • Güncelleme: 19.12.2021 19:26
Hikmet Karaman: 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi'
Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep F.K. ile evinde oynadığı maçta sahadan 0-0'lık beraberlik ile ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman maç sonu yaptığı açıklamada, 'Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi' dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep F.K. ile evinde oynadığı maçta sahadan 0-0’lık beraberlik ile ayrılan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman maç sonu yaptığı açıklamada, “Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi” dedi.

Golü bulmak için acele ettiklerini ve pas hataları yaptıklarını söyleyen Hikmet Karaman, “Maç zaman zaman genel 90 dakikayı değerlendirdiğimde iki taraf adına git geller var, pozisyonlar var, hatalar var. İlk 15 dakikaya iyi başladık. Nette pozisyon da bulduk fakat ondan sonra çok pas hatası yaptık. Yani o kadar önemli pas hataları yaptık ki oyunun kontrolünü rakibe verdik. O da bizim sahadaki duruşumuzu bozdu. Erken de gol atmak istiyoruz, bir an önce gole kavuşup oyunu rahatlatmak istiyoruz fakat tam tersi oldu. İlk devreyi böyle bitirdik. İlhan’ın sakatlanıp çıkması hamle gücümüzü 2 hamle gücüne düşürüyor. İkinci yarı baktığımızda karşılıklı ataklar var, pozisyonlar var. Bizim korner atarken olan pozisyon aslında bizim adımıza eleştireceğimiz bir pozisyon. Böyle bir pozisyonu vermemeliydik. Çok net bir pozisyon verdik rakibe ama ikinci yarı tam tersi özellikle 2 ve ya 3 pozisyonda hem rakip takımın iyi kurtarışı aynı şekilde de Lung’un bir kurtarışı var. 5’li savunmayı ve merkezi iyi kapatan bir takım Gaziantep. Bugün o görüntüyü çizdi. Böyle takımları aşmak, minimum pas hatası ile oynamak. Biz Bunları yapamayınca gol pozisyonlarında da az pozisyon yakaladık. Nihayetinde 1 puan zaman zaman önemli. Bundan önceki maçlarda da 1’er puan alsaydık farklı bir statü olurdu. Bazen yenemediğin zaman da ve ya kötü oynadığın zaman da, az gol şansın olduğu zamanda da maçı gol yemeden bitireceksin. Önümüzde 2 maç var 20 puandayız. Hedeflediğimiz puanları alacak 2 tane önümüzde maç var. Buradakini keşke alsaydık ama olmadı. Hafta içi ve hafta sonu ağır bir maç trafiği bizi bekliyor, ondan sonra da kupa var” dedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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