Hikmet Gençlik Spor İzcilik töreni yapıldı

Hikmet GSK”nin and içmiş ilk izcilerini, aileleri de yalnız bırakmayarak and içme törenini gururla izledi. İzciler, Allah’a ve vatanlarına karşı görevlerini yerine getireceklerine, izcilik türesine uyacaklarına, başkalarına her zaman yardımda bulunacaklarına, kendilerini bedence sağlam fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için ellerinden geleni yapacaklarına şerefleri üzerine and içti.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi tarafından desteklenen ve Gençlik Merkezi’nde yapılan eğitimler ve kamplar sonrasında adaylık sürecini tamamlayan 23 izci adayı and içerek üstlendikleri sorumlulukları yerine getirecekleri izcilik hayatına başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi bahçesinde düzenlenen yemin törenine, İYC Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, Hikmet GSK Başkanı Yusuf Duman ve izci adaylarının aileleri katıldı. And içmiş izcilere fularlarını bağlayan Hikmet GSK Kulüp Önderi Abdulkadir Furkan Durmuş, “Bu and içme töreni bizim için çok değerli ve anlamlı çünkü sizler Hikmet GSK’nin and içmiş ilk izcileri olarak tarihe geçitiniz.” diye konuştu.

İzcilik Eşi ve Benzeri Olmayan Bir Eğitim Sistemidir

İzciliğin ulusal ve uluslararası üniformalı bir gençlik faaliyeti olduğunu belirten Hikmet GSK Başkanı Yusuf Duman da, “İzcilik de insanı geleceğe hazırlayan önemli bir eğitim organizasyonu, bir eğitim sistemidir. Çocuk veya gence okulda, ailede öğrenemeyeceği bilgi beceri ve davranışları kazandıran bir sistemdir. Aday izcilik sürecini tamamlayan 23 izcimiz and içerek izci oldu. İzcilerin sayısını arttırarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu gençlere güveniyoruz hepsi iyi birer yurttaş olacak” dedi.

İzci Fularları Takıldı

And içme töreninin başlamasıyla beraber izciler, obalar ve ekipler halinde törendeki yerlerini alarak görevlerini yerine getireceklerine dair söz verip, and içtiler. Yemin törenine katılan eğitimci liderler, yeni izcilere fularlarını taktı.

İzcilik Hayalimdi Şimdi Gerçek Oldu

Yemin ederek izci olmaya hak kazandığı için mutlu olduğunu ifade eden 17 yaşındaki Ahmet Enis Tüfekçi, “İzciliği hep merak ediyordum, ilgimi çekiyordu. Bu yüzden Hikmet GSK’nin izcilik kampına katıldım. Çok müthiş bir deneyim oldu. Geziler yaptık. Doğada kamp yapmayı, çadır kurmayı öğrendik” diye konuştu.

Doğayı Ve Hayvanları Koruyacağım

Yemin ederek Kulübünün turkuaz mavi fularını takmaya hak kazanan izcilerden 15 yaşındaki Alperen Sarı da, “Kampta çok anlamlı eğitimler aldık. Doğayı ve hayvanları koruyacağıma söz veriyorum. Doğa yürüyüşü yaptım ve çadır kurmayı öğrendim. Yeni arkadaşlarım oldu çok eğlendim. Bugünde and içerek izci oldum. Bize bu fırsatı tanıyan Hikmet GSK’ye teşekkür ediyorum. Bize her hafta yeni şeyler öğreten liderlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anlamlı Eğitimler

İzci adayları; çadır kurma, düğüm çeşitleri, yürüyüş çeşitleri, izci şarkıları, doğada konfor halinde yaşama, ilkyardım, kampçılık, izcilik komutları, harita ve pusula gibi birçok alanda eğitim aldı ve önemli gün ve haftalarda çalışmalar yürüttü.