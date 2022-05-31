Herkesin korktuğu yılanlara annelik yapıyor

İzinli olduğu günlerde bile yılanları özlediğini belirten Engür, güvenlik görevlisiyken eğitim alarak yılan bakıcısı olduğunu dile getirdi.

Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi’nde bulunan Sürüngen Evi’nin sorumlusu Sevda Engür, 2 yıldır yılanlara anne sevgisiyle bakıyor. Yılanlara anne şefkati göstererek baktığını ve onlardan ayrı kalamadığını belirten Engür, “Hayvanat bahçesinde ilk olarak güvenlik olarak 6 yıl çalıştım. Daha sonrasında hayvanlara olan sevgim ve ilgimden dolayı bakıcı olmaya karar verdim. İlk istediğim yer de sürüngen eviydi. İlgim vardı, ama içine girince çok daha farklılaştı. İlgiyle beraber müthiş bir sevgi de oluştu. 2 yıldır sürüngen evindeyim. Çekinerek başladım daha sonra tanıdıkça neyi sevip neyi sevmediğini kavradıkça, öğrendikçe işler yoluna girdi ve çok güzelleşti” dedi.

‘VATANDAŞ KORKULARINI SEVİNCE YENİYOR’

Yılanları kollarının arasına alarak seven Engür, onların da kendisine alıştığını ifade etti. Sürüngen hayvanların çok farklı özen istediğini belirten Engür, ”Yılanlar, barınma şartları, sıcaklık, nem oranı, gün ışığı ve aydınlatmalar bakımından ihtiyaçları çok farklı özen isteyen hayvanlardır. Onların kontrolüyle temizlikleriyle ilgilenirken samimi oluyoruz. Vatandaşlar çok korkuyor ama temas etmeden gitmiyor korkularını böylece yenmiş oluyorlar. Yılanı tamamen serbest bırakmıyorum zaten gözlemliyorum yılan gerildiği zaman müsaade istiyoruz. Vatandaş bekleyip yine temas etmelerine izin veriyorum” ifadelerini kullandı.

‘EN AGRESİFİ ALBİNO, EN SAKİNİ AREX’

Sürüngen evinde 5 farklı cinsten yılan olduğunu belirten Engür, “Boğa, Anakonda, Ball Pitonu, Albino ve Arex yılan türlerimiz var. En agresif yılanımız Albino, en sakin yılanımız ise Arex diyebilirim” dedi.

Yılanların kendilerini tehlikede hissetmedikleri takdirde saldırgan hayvanlar olmadığını vurgulayan Engür, izinli olduğu zamanlarda bile yılanları özlediğini söyledi. Sürüngen evi sorumlusu Sevda Engür, herkesi, hayvanat bahçesini ve özellikle de sürüngen evini görmeye davet etti.