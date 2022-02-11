Her birine isim verdiği buzağılarına özenle bakıyor

Yozgat'ın Çekerek İlçesinde hayvancılıkla uğraşan Tuğba Zergin, buzağılarına özenle bakıyor. Her birine isim koyan Zergin, buzağılarını çocuklarından ayırt etmiyor.

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  • 11.02.2022 13:13
  • Güncelleme: 11.02.2022 13:13
Her birine isim verdiği buzağılarına özenle bakıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde hayvancılıkla uğraşan Tuğba Zergin, buzağılarına özenle bakıyor. Her birine isim koyan Zergin, buzağılarını çocuklarından ayırt etmiyor.

Çekerek ilçesi Koyunculu köyünde eşi Mehmet Zergin ile yaklaşık 10 yıldır büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Tuğba Zergin, hayvanlarına sevgiyle yaklaşıyor. Geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan Zergin çifti vakitlerinin büyük bir bölümünü hayvanlarına bakarak geçiriyor.

Buzağılarının bakımı ile yakından ilgilenen Tuğba Zergin, sabah erken saatte diğer hayvanların bakım işlemini tamamladıktan sonra Başkan, Aykız, Yağmur, Pamuk, Yıldız ismini verdiği buzağıların bakımları ile uğraşıyor. Ahır temizliğini yapan Zergin daha sonra buzağıların sabah, öğle, akşam yemlerini veriyor ve onlarla sevgi göstererek zaman geçiriyor.

Buzağılarını kendi evlatlarından ayırt etmediğini söyleyen Tuğba Zergin, “Eşimle birlikte köyde büyükbaş hayvancılık ve süt üreticiliğiyle uğraşıyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Hayvanlarımızın bakımını yaptıktan sonra vaktimin büyük çoğunluğunu Başkan, Aykız, Yağmur, Pamuk ve Yıldız ismini verdiğim buzağılarımla geçiriyorum. Onları çok seviyorum, her birini evlatlarım gibi görüyorum, onlarla ilgileniyorum” dedi.

İHA

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