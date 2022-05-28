Hayvanat Bahçesi’nin yeni yavrusu zebra yoğun ilgi gördü

Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde bahar aylarının gelmesi ile birlikte doğumlar arttı. Hayvanat Bahçesi’nde zebra, keçi, kuzu, geyik, ceylan ve maymun gibi hayvanlarının doğumları ile birlikte yoğunluk arttı. 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin nüfusu yeni doğan yavrularla birlikte artmaya devam ediyor.

Hayvanat Bahçesi’nin yeni doğan yavrusu minik zebra ise ilgi odağı oldu. Sempatik halleriyle dikkatleri üzerine toplayan minik zebra, doğumuyla Hayvanat Bahçesi’ne de renk kattı.

Hayvanat Bahçesi haftanın her günü saat 10:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açılıyor.