Hayatını kaybeden arkeolog adına kütüphanede sergi açıldı

Kırşehir’de, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Arkeolog Mehmet Göktürk anısına Aşık Paşa İl Kütüphanesinde resim sergisi açıldı.

Sanat Tarihçi ve Arkeolog Göktürk tarafından çekilen fotoğraf ve yapılan resimler derlenerek, Aşık Paşa İl Kütüphanesinde sergilenmeye başlandı. Merhum Göktürk tarafından oluşturulan resim ve fotoğraflar ’Kırşehir’de Görülecek Çok Yer Var’ konulu sergide sanat severlerle buluşturuldu. Şehrin tarihi ve tarihi eserlerin güzelliklerini gün yüzüne çıkartan sergi il halk kütüphanesinde hafta boyunca açık kalacak.

Göktürk’ün hatırası olan fotoğraf ve resimlerin nesilden nesile aktarılacağını aktaran Kütüphane Müdürü Şehnaz Taş, sanat sergisinin halk kütüphanesinde açıldığını, karakalem çalışmalarının ise mutlak incelenmesi gerektiğini söyledi. Merhum Göktürk, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Gurubu başkanlık görevini de yürütüyordu.