Hastası tarafından öldürülen doktor son kez baba evine getirildi

Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya, dün hastası tarafından vurularak öldürülmüştü. Develili Karakaya’nın cenazesi, ilçedeki baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabuta dokunan Karakaya’nın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Aile yakınlarını görevliler sakinleştirmeye çalıştı.

Helallik alınmasının ardından Ekrem Karakaya’nın naaşı namazının kılınacağı Develi Merkez Camii’ne götürüldü. Karakaya’nın cenazesi burada kılınacak cenaze namazının ardından Develi İlçe Mezarlığına defnedilecek.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, H.M.A isimli kişi tarafından, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle silahla vurularak dün öldürülmüştü. H.M.A. aynı silahla kendisine de ateş ederek intihar etmişti.