Hastalıklar arttı, vatandaşlar şifayı orada aradı

Gribal enfeksiyonların artmasıyla vatandaşlar aktarlara koşarken bitki çaylarında satış patlaması yaşandı.

Ülke genelinde grip, H1N1 virüsü gibi gribal enfeksiyon vakalarında artış gözlenmesiyle vatandaşlar korunmak için çeşitli arayışlara girdi. Hastalıklardan korunmak isteyen ve hastalığı çabuk atlatmak isteyenler bitki çaylarına yöneldi. Aktarlara koşan vatandaşlar ıhlamur, ada çayı, ekinezya gibi kış çaylarını alıp tüketerek şifa aradı. Sivas’ta ise aktarlarda yoğunluk oluşurken en çok satılan ürün ise ıhlamur oldu. Aktar Orhun Özfidancı, ıhlamura talebin oldukça fazla olduğunu ve yetiştiremediklerini söyledi.

Müşteriler arttı

Aktar Orhun Özfidancı, “Pandemi, gribal enfeksiyonlar ve diğer grip türelerinden dolayı insanların bağışıklık sistemleri de darma duman olmuş durumda. Bunlar için öncelikle doktora gitmelerini tavsiye ederiz. Doktordan alacakları ilaç ve önerileri uygulamalarını isteriz. Daha sonra ise aktar ürünleri satan mağazalara gelip bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirici ürünleri almalarını tavsiye ediyoruz. Ürünlerin neye yaradığını araştırıp gelen müşterilerimiz fazlasıyla arttı’’ dedi.

Kış çaylarına talep arttı

Özfidancı, kış çayı ürünlerine talebin arttığını belirterek, “Gribal enfeksiyonların arttığı bu dönemde ıhlamur, ada çayı, kış çayı dediğimiz ürünleri ve macun gruplarına talep arttı. Bu bitkilerin vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkileri var. Boğaz ağrısının hafif atlatılmasını için ada çayı kullanıyor müşteriler. Oradaki iltihaplı bölgeyi sökü atmasından dolayı hem de terleme yoluyla bu hastalığı atlatmaya yönelik bir hatasızlık olduğu için vücut ısısını dengeliyor ve artırıyor. O yüzden de terlemeyi kolaylaştırıyor’’ şeklinde konuştu.

Ihlamur yok satıyor

Orhun Özfidancı, ıhlamura talebin yoğun olduğunu söyleyerek, “Şuanda ıhlamur gerçekten bu dönemde en çok satılan ürünlerden biri. Yetiştiremiyoruz. Alıyoruz aynı günde bitiyor. Yani şuanda ıhlamura bayağı bir talep var. Bitki konusunda vatandaşların akını var. H1N1 virüsü ile alakalı tavsiyemizde vücudun zinde kalmasını sağlayabilecek ürünlerin kullanılması gerekiyor. O yüzden ıhlamur, ada çayı, nar çiçeği, zencefilli macunu gibi ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.