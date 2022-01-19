Hastahane yeni birimlerinin açılışını yaptı

Tefrişatı Yahyalı Ticaret Odası tarafından yapılan Gebe Okulu ve tefrişatı hayırsever tarafından yaptırılan Palyatif Bakım Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Törene Başkan Esat Öztürk’ün yanı sıra Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu, hastane personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Ben ilk önce İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum. Develi, Bünyan, Yahyalı demeden Sağlık Hizmetlerinin homojen olarak dağıtılması konusunda gayretle çalışıyorlar. Bugün burada iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Gebe Okulumuzu ve Palyatif Bakım Merkezimizi dualarla açıyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Ben Ticaret Odamıza ve hayırseverimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Doğduğunuz yer ile ödeşmek kadar güzel bir şey yok. Yahyalı hayırseverleri ile bilinen bir ilçe. Evdeki malın kimseye faydası yok. Ama bir eser bırakmayı, bu gök kubbede hoş bir seda bırakmayı Allah herkese nasip etsin. Vermek bir güzelliktir. İlçemiz adına Ticaret Odamıza ve hayırseverimize teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’ de konuşmasında; “Biz insanları normal doğuma teşvik etmek istiyoruz. Çünkü sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir doğumla başlar. Mikrobiyota dediğimiz yeni bir dünyamız var. Yeni keşfedilen Mikrobiyota’ da normal doğum ile sezaryen arasında çok büyük farklar olduğu tespit edilmiş, sezaryen ile doğan bebeklerin ileri de daha fazla enfeksiyona maruz kaldıklarını biliyoruz. Biz normal doğumu daha çok öneriyoruz. Kayseri Kamu Hastanelerinde primer sezaryen oranımız Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği %15 oranının altında. Buda bizim için sevindirici bir durum. Gebe Okulumuz Yahyalı’ya hayırlı olsun. Ben Ticaret Odamıza ve Palyatif Bakım Merkezi’nin tefrişini yapan hayırseverimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Açılışta Yahyalı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Koyuncu ’ya ve hayırsever Anakız Göksun’a teşekkür plaketi verildi.

