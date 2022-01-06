Hasan Tahsin Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmaları son aşamada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hasan Tahsin Bulvarı'nda sona yaklaşan yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

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  • 06.01.2022 15:06
  • Güncelleme: 06.01.2022 17:39
Hasan Tahsin Bulvarı'ndaki yol yapım çalışmaları son aşamada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hasan Tahsin Bulvarı’nda sona yaklaşan yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanında vatandaşların çok daha rahat, güvenli ve konforlu hareket edebilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Melikgazi ilçesinin en işlek bölgelerinden olan Hasan Tahsin Bulvarı’nda devam eden yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını yerinde denetledi. Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan yol yapım çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan ve çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Buradaki kavşak düzenleme çalışmaları devam ediyor. 2 bin konutun olduğu bölgedeki ana arter çalışmaları ve düzenlemeleri son aşamaya geldi. Yollarla ilgili çalışmalar bitti, peyzaj çalışmaları ile ilgili süreç de tamamlanma aşamasında” diye konuştu.

Büyükkılıç, yolun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Semtimize, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Şöyle bakıldığı zaman devasa bir eser ortaya çıkmış oluyor. Hemşerilerimiz ağız tadıyla otursun” dedi. Yol yapım inceleme esnasında Başkan Büyükkılıç’a, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti.

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İHA

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