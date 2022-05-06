Hamidiye Kültür Bahçesi 7'den 70'e büyük ilgi görüyor

Sivas'ta bulunan Hamidiye Kültür Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda hem Sivaslıların hem de şehir dışından gelenlerin uğrak mekanı oldu. Sivas-Ankara karayolu üzerinde yer alan Hamidiye Kültür Bahçesi, içerisinde 22 adet farklı proje barındırıyor. Ramazan ayında açılış öncesi bütün hazırlıklarını tamamlayan Hamidiye Kültür Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda Sivaslılar ve şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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  • 06.05.2022 13:10
  • Güncelleme: 06.05.2022 13:10
Hamidiye Kültür Bahçesi 7'den 70'e büyük ilgi görüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bulunan Hamidiye Kültür Bahçesi, Ramazan Bayramı’nda hem Sivaslıların hem de şehir dışından gelenlerin uğrak mekanı oldu. Sivas-Ankara karayolu üzerinde yer alan Hamidiye Kültür Bahçesi, içerisinde 22 adet farklı proje barındırıyor. Ramazan ayında açılış öncesi bütün hazırlıklarını tamamlayan Hamidiye Kültür Bahçesi, Ramazan Bayramı’nda Sivaslılar ve şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

“Herkesi Hamidiye Kültür Bahçesini gezmeye davet ediyorum”

Hamidiye Kültür Bahçesi hakkında konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, “Birçok sosyal donatının yer aldığı projeye emek harcayan personellere teşekkür ediyorum. Hem Sivaslıları hem de şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızı Hamidiye Kültür Bahçesini gezemeye davet ediyorum. Her kesimin keyifle vakit geçirebileceği Hamidiye Kültür Bahçesi projesinin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projenin bulunduğu alanın hemen yanına Yöresel Ürünler Satış Merkezi yapıyoruz. İmalat çalışmaları devam ediyor, dükkanlarımız hazır, açılışı da yakın zamanda yapılacak inşallah" dedi.

“Binlerce ziyaretçimiz alanı ziyaret etti”

Yaz döneminde Hamidiye Kültür Bahçesinin 24 saat hizmet vereceğine dikkat çeken Algın, “Bayram nedeniyle yoğunluk yaşandı. Binlerce ziyaretçimiz alanı ziyaret etti. Hedefimiz kısa vadede bu seviyenin çok çok üzerine çıkmak. Valimiz Sayın Salih Ayhan’ın öncülüğünde Sivas’a kazandırdığımız bu proje adından sıkça söz ettirecek” şeklinde konuştu.

İHA

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